Na železniški postaji v Ljutomeru je v četrtek zvečer vlak povozil moškega, ki je na kraju dogodka umrl zaradi hudih poškodb, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Policisti so izključili tujo krivdo in nadaljujejo ugotavljanje okoliščin, so še sporočili s PU Murska Sobota.