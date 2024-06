Turbulence med poletom z letalom – prva žrtev po 27 letih, bodo zaostrili pravila?

Zadnja smrtna žrtev zaradi letalskih turbulenc je do prejšnjega tedna segala v leto 1997, nato pa sta dva letalska dogodka spet izpostavila nevarnost "skritih" turbulenc, pomen njihovega boljšega napovedovanja in tudi dodatno zaščito za potnike. Pripeti se z varnostnim pasom po končanem vzletu je še vedno le priporočljivo, ne pa obvezno.

Do letošnjega leta je zadnja potnica zaradi turbulence umrla leta 1997. Foto: Reuters Zadnji teden sta pozornost javnosti dobila dva letalska dogodka, ki sta bila oba povezana z izrazito močnimi turbulencami med letom. Najprej so se pojavile med letom družbe Singapore Airlines, ko se je zaradi nenadne izgube višine poškodovalo več deset potnikov, eden izmed njih pa je poškodbam tudi podlegel. To je bila prva žrtev turbulenc v več kot četrt stoletja.

Le nekaj dni pozneje so turbulence povzročile poškodbe dvanajstih potnikov na letu družbe Qatar Airways.

Pri prvem primeru je letalo v hipu izgubilo 54 metrov višine. Potniki, ki med letom niso bili privezani, so zadeli ob strop letala.

Najnevarnejše so "nevidne" turbulence

Do turbulenc lahko pride iz več razlogov. Eden takih so nestabilni vremenski vzorci, v kakršnih nastajajo tudi nevihte. Taka območja zazna vremenski radar na letalih in piloti se lahko takim območjem tudi izognejo oziroma nanje pravočasno opozorijo potnike.

Bolj nevarne so nenadne zračne "luknje", ki so nevidne in jih je veliko težje napovedati. Gre za tako imenovane turbulence v čistem zraku (Clear Air Turbulence oziroama CAT), ki nastanejo, ko se srečata dve zračni masi z različnima hitrostma. Največkrat se pojavijo med sedem in 12 tisoč metri višine.

Letalski dogodki zaradi CAT pred letom 2024:

1966 – boeing 707 je na letu Tokio–Hong Kong razpadel v letu, umrlo je vseh 124 ljudi na krovu letala.

1997 – turbulenca na letu Tokio–Honolulu družbe United Airlines; letalo je nenadoma izgubilo 30 metrov višine, umrl je eden izmed potnikov; vseh poškodovanih potnikov je bilo 18

2017 – let Moskva–Bangkok družbe Aeroflot; poškodovanih je bilo 27 potnikov, ki niso bili privezani z varnostnim pasom

2023 – let Milano–Atlanta družbe Delta Air Lines, poškodovanih enajst ljudi

Vzlet in pristanek sta še vedno statistično najnevarnejša dela poleta z letalom. Foto: AP / Guliverimage

Obvezno pripenjanje potnikov ves čas leta? Za zdaj ne.

Letalske družbe so po obeh primerih postale bolj pozorne na pojav turbulenc in njihovo napovedovanje. V tem primeru bi lahko pilot oziroma eden izmed pilotov potnike opozoril, da bo na njihovi poti prišlo do nevarnosti turbulenc in bi se ti lahko pripeli z varnostnim pasom. Ta bi preprečil najhujše poškodbe.

Toda za zdaj ne kaže, da bi lahko letalski nadzorni organi zaostrili uporabo varnostnega pasu na letalih. Pripenjanje je obvezno le v fazi vzleta in pristanka, ki sta statistično najnevarnejša dela poleta. Na višini leta pa je nato uporaba varnostnega pasu le še priporočljiva. Tako bo ostalo tudi naprej, napoveduje vodstvo organizacije IATA, globalnega nadzornega telesa za letalski promet.

Razvoj platforme za opozarjanje pred turbulencami

Nekaj letalskih prevoznikov je napovedalo previdnejši pristop. Družba Greater Bay Airlines s sedežem v Singapurju bo uporabo pasov potnikom svetovala iz preventivnih razlogov, ne bodo pa pripenjanja nadgradili v obvezno. Družba Singapore Airlines takrat, ko bo prižgano opozorilo za pripenjanje s pasom, ne bo več delila toplih napitkov in prigrizkov.

IATA medtem razvija naprednejši sistem za napovedovanje turbulenc. Gre za platformo, ki v realnem času prejema podatke z letal v zraku. Med letali tako potekajo komunikacija oziroma opozorila. Težava je, da je k platformi za zdaj pristopilo le 21 prevoznikov – vseh prevoznikov pod okriljem IATA pa je več kot tristo. Kot zadnji so se pridružili Emirates in k pridobivanju podatkov prispevali dodatnih 140 potniških letal.

So krive tudi podnebne spremembe?

Določene raziskave napovedujejo, da se bo s podnebnimi spremembami povečalo tudi število turbulenc. Tudi zato bo učinkovito deljenje podatkov z letal v zraku postalo še pomembnejše.

Varnostni pas za potnike v letalu je enotočkovni in med letom praktično ne moti. V primeru hujših turbulenc pa lahko prepreči telesne poškodbe. Prav turbulence so namreč na letalih najpogostejši vzrok poškodb med letom, kljub temu pa turbulence večinoma med letom povzročijo le nekaj tresenja in nelagodnosti.