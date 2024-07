Slovenec z dronom prekinil gašenje požara na Murterju. Odvzeli so mu prostost in ga ovadili.

Minuli konec tedna so se pet kanaderjev in airtractor morali umakniti s pogorišča na Murterju, ker je prav v tem času slovenski vodič in YouTuber z dronom snemal požar in omenjenim letalom otežil gašenje oziroma onemogočil dostop do požara, piše 24sata.

Policisti Policijske postaje Vodice so opravili kriminalistično preiskavo 48-letnega slovenskega državljana, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst prometa.

Kazensko so ga ovadili

Slovenec je namreč v petek, 5. julija, okoli 16. ure je na otoku Murter v kampu Kosirina med intervencijo, natančneje med letom kanaderja, ki je sodeloval pri gašenju požara, brez odobritve pristojnega organa oziroma v nasprotju s prometnovarnostnimi predpisi upravljal brezpilotno letalo znotraj navedenega območja in s tem ogrožal zračni prostor.

Po preiskavi je bil 48-letnik predan pripornemu nadzorniku šibeniško-kninske policijske uprave in bil kazensko ovaden pri državnem odvetniku v Šibeniku. Kot piše 24 ur.com, ga lahko doleti do 20 tisoč evrov globe in celo zapor.

Slovenec je turistični vodnik in YouTuber

Moški, ki je v času požara upravljal dron, je turistični vodič in YouTuber, ki je posnel požar in ga objavil na družbenih omrežjih, a je posnetek kasneje odstranil, je poročal portal Morski.hr. Poveljnik gasilcev je za 24sata potrdil, da so morali zaradi drona za kratek čas prekiniti gašenje, piloti so se morali vrniti nazaj v bazo, saj letenje ni bilo več varno, med tem časom pa bi se lahko po kampu začel širiti požar.

Obenem je ljudi pozval, naj takšnih stvari ne počnejo in med gašenjem ne motijo gasilcev.

Morski.hr je danes sicer objavil nov posnetek z Murterja, ki prikazuje še enega moškega, ki sredi istega požara upravlja z dronom. Videoposnetek si lahko ogledate tukaj.