Z otoka Murter izginila zaplenjena jahta ruskega oligarha

S priveza v Betini na hrvaškem otoku Murter je oktobra lani izginila jahta ruskega oligarha Ališera Usmanova in njegove žene Irine, poročajo hrvaški mediji. Hrvaške oblasti so jahto zaplenile kot del sankcij Zahoda proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, za njeno izginotje pa so izvedele šele pretekli teden.

Tri dni po izplutju v začetku lanskega oktobra se je jahta Irina VU, ki je dolga 35 metrov in težka 240 ton, usidrala v turškem pristanišču Didim v Egejskem morju, kažejo podatki spletne strani marinetraffic.com.

Odgovorni prelagajo odgovornost med seboj

Na hrvaškem ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo so za izginotje ladje izvedeli pretekli teden, direktor Marine Betina Boris Ninić Moro pa je za časnik Slobodna Dalmacija zatrdil, da je jahta iz Betine izplula po predpisih, z veljavnim nalogom, kapitanom in pripadajočo posadko.

"Po informacijah z ministrstva za pomorstvo so jahto odtujili, ker gre za zamrznjeno premoženje, ki je zapečateno," pa je za hrvaško televizijo Nova TV sporočil generalni sekretar na hrvaškem ministrstvu za zunanje zadeve Frano Matušić. Dodal je, da je za primer odgovorno ministrstvo za pomorstvo in promet, ker gre za prehod meje, pa tudi ministrstvo za notranje zadeve in carina.

Do pet let zapora za pomoč pri kršenju sankcij

Pomorska policija v trenutku prehoda meje ni imela uradnih informacij, da bi ladji morala onemogočiti nadaljnjo plovbo, je poročala Nova TV. Vsem članom posadke in drugim, ki so jim morda pomagali pri kršenju sankcij, grozi do pet let zapora.

Vrednost premoženja v Uzbekistanu rojenega ruskega oligarha in poslovneža Ališera Usmanova so v letu 2022 ocenili na 19,5 milijarde dolarjev. Veljal je za enega od sto najbogatejših ljudi na svetu. Hrvaške oblasti so njegovo jahto skupaj s štirimi drugimi luksuznimi plovili ruskih oligarhov zaplenile, ker so na seznamu sankcioniranih oseb zaradi ruskega napada na Ukrajino.