Na Reki zasegli megajahto ukrajinskega oligarha

Luksuzna 92-metrska jahta je bila pred enim letom še v lasti Viktorja Medvedčuka, ukrajinskega milijarderja in tesnega sodelavca ruskega predsednika Vladimirja Putina. Marca lani je 200 milijonov dolarjev vredna jahta uradno zamenjala lastnika, vendar evropske oblasti njeno lastništvo še vedno povezujejo z oligarhi ali podjetji, ki so zaradi ruske invazije na Ukrajino na seznamu sankcij EU, poročajo hrvaški mediji.

Foto: D.K. Medvedčuk je lastnik proruskih medijev v Ukrajini in nekdanji Kremlju naklonjen poslanec ukrajinskega parlamenta, ki se je zaradi sodne preiskave konec lanskega leta znašel v hišnem priporu. Z začetkom ruske agresije na Ukrajino se je za njim izgubila vsaka sled.

Člani posadke, vsi so hrvaški državljani, so po navedbah očividcev včeraj opravljali redno čiščenje zunanjosti plovila. Na pomolu je po novem postavljena tudi uta za varnostnike, ki jo varujejo 24 ur na dan.

Pro-Russian and Deputy of the Ukrainian Parliament Viktor Medvedchuk's 92-meter yacht, Royal Romance, worth $200 million, was seized in the Port of Rijeka in Croatia. The annual maintenance cost of the yacht is estimated to be 15-20 million dollars. pic.twitter.com/XqY7xpUEid