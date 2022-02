Se boji zaplembe? Putinova luksuzna jahta zapušča Nemčijo. #foto

82-metrska jahta v lasti ruskega predsednika Vladimirja Putina je v nedeljo zapustila ladjedelnico v Hamburgu in naj bi bila na poti v Rusijo. Evropski mediji se zato že sprašujejo, ali se Putin pripravlja na invazijo na Ukrajino in je zaradi skrbi, da bi Nemčija zasegla njegovo jahto, to poslal v ruske vode.

Luksuzna 82-metrska jahta Vladimirja Putina, poimenovana Graceful, je bila od lanskega septembra na remontu v ladjedelnici Blohm+Voss v Hamburgu, poroča britanski medij The Times. Poleg rednega vzdrževanja, ki je obsegalo predvsem čiščenje in prenovo motorjev, so v ladjedelnici jahti dodali še dva nova balkona.

Zakaj je jahta zapustila ladjedelnico in se napotila proti Rusiji, ni znano. Več evropskih medijev je pojasnila poskušalo dobiti tako od ladjedelnice kot od uradnega Kremlja, vendar odgovorov na vprašanja niso dobili. V Kremlju so sicer v zadnjem času večkrat poudarili, da ima Putin vse premoženje v Rusiji in da nove sankcije proti državi njemu osebno ne bi otežile življenja.

Putinovo skrivno premoženje

Uradni lastnik jahte sicer ni znan, je pa bil na njeni splavitvi leta 2014 prisoten Putin, kar je po poročanju medijev zelo nenavadno. Zato so mediji sklepali, da je jahta pravzaprav njegova. Putinu, ki uradno letno zasluži malo več kot sto tisoč ameriških dolarjev, ruska opozicija in zahodne države že več let očitajo, da ima v lasti veliko večje število nepremičnin in luksuznih vozil, kot to uradno priznava.