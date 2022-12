Na Hrvaškem zasežena jahta ukrajinskega oligarha gre na dražbo, denar pa v Ukrajino #vŽivo

282. dan vojne v Ukrajini. Dvesto milijonov dolarjev vredna jahta ukrajinskega oligarha Viktorja Medvedčuka, ki so jo na Hrvaškem zaplenili v začetku letošnjega leta, bo naprodaj na dražbi. Ukrajinska vlada je sporočila, da je hrvaško sodišče odločilo, da se Medvedčukova 92,5-metrska jahta Royal Romance prenese na ukrajinsko agencijo za izterjavo in upravljanje premoženja (ARMA). ARMA je posebna veja ukrajinske vlade, zadolžena za "iskanje, sledenje in upravljanje premoženja, pridobljenega s korupcijo". Napovedali so, da bodo jahto dali na dražbo.

$200mm superyacht owned by Putin's friend Viktor Medvedchuk will be sold at auction to benefit Ukraine.https://t.co/wLKtTDKa2u pic.twitter.com/bHiHK2v5RY — Jim Roberts (@nycjim) December 2, 2022

Dvesto milijonov dolarjev vredna jahta ukrajinskega oligarha Viktorja Medvedčuka, ki so jo na Hrvaškem zaplenili v začetku letošnjega leta, bo naprodaj na dražbi. Ukrajinska vlada je sporočila, da je hrvaško sodišče odločilo, da se Medvedčukova 92,5-metrska jahta Royal Romance prenese na ukrajinsko agencijo za izterjavo in upravljanje premoženja (ARMA). ARMA je posebna veja ukrajinske vlade, zadolžena za "iskanje, sledenje in upravljanje premoženja, pridobljenega s korupcijo". Napovedali so, da bodo jahto dali na dražbo.

ARMA je potrdila, da so njeni agenti odleteli na Hrvaško in pregledali zaseženo jahto. Royal Romance je leta 2005 zgradil nizozemski graditelj superjaht Feadship. Jahta ima kabine za 14 gostov in 4 metre širok bazen, skupno pa lahko sprejme 21 članov posadke.

Nekdanjega ukrajinskega poslanca in Putinovega zaveznika Medvedčuka so aprila aretirali v Ukrajini, a so ga septembra izpustili in v izmenjavi zapornikov izročili Rusiji. 68-letnega oligarha imenujejo "temni princ" ukrajinske politike, Putin pa je boter njegovi hčerki Dariji, piše Guardian.

Oleksij Hromov, namestnik načelnika glavnega operativnega direktorata generalštaba oboroženih sil Ukrajine, je na četrtkovem brifingu dejal, da so v zračnem prostoru treh ločenih regij opaženi strateški bombniki, poroča News Week. Poleg tega, da so jih opazili v ruskih regijah Saratov, Samara in Orenburg, so jih opazili tudi v zračnem prostoru nad vzhodno regijo Rusije in nad Barentsovim morjem.

Ukrajinski uradniki so poročali, da so bombniki leteli v dosegu meje njihove države. Gre za "najhitrejše serijsko turbopropelersko letalo z raketami na svetu". Sestavljajo ga štirje turbopropelerski motorji, gorivo pa je nameščeno v osmih, hermetično zaprtih prekatih.

"V bližnji prihodnosti obstaja grožnja, da bodo sovražniki s temi bombniki napadli kritično infrastrukturo Ukrajine in vojaške objekte," je dejal. "Cilj sovražnikovega delovanja je povzročiti paniko med prebivalstvom za destabilizacijo notranjih razmer," je sklenil Hromov.

14.55 Na okrogli mizi izpostavili potrebo po nadaljnji humanitarni pomoči Ukrajini

Ukrajina potrebuje nadaljnjo humanitarno pomoč v prihajajočih zimskih mesecih, so opozorili na današnji razpravi, ki jo je organizirala pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Poudarili so pomen nagrade Saharov, ki jo je prejelo ukrajinsko ljudstvo, in pomen resolucije Evropskega parlamenta, ki je Rusijo označila za podpornico terorizma.

"Nagrada Saharov je bila letos podeljena ukrajinskemu narodu. Kljub ruski propagandi, ki nas skuša obtožiti vseh mogočih stvari, smo veseli, da nas tudi z nagradami priznavate kot narod, ki se bori za svobodo in demokracijo," je dejal veleposlanik Ukrajine v Sloveniji Andrija Taran in poudaril, da se Ukrajina trenutno bori za vrednote celotne Evrope.

Omenil je tudi pomen resolucije, s katero je Evropski parlament Rusijo označil za državo, ki sponzorira terorizem, in dodal, da bi jo kot tako morali označiti že pred leti. "Vem, da so nekateri poslanci glasovali proti resoluciji ali se glasovanja vzdržali, toda večina razume potrebo po tem, da dejanja Rusije označimo za teroristična," je dejal.

Na dan sprejetja resolucije je bila spletna stran Evropskega parlamenta tarča hekerskega napada. V luči tega je veleposlanik povedal, da hekerski napad priča, da je Rusija že prišla do točke, ko jo je treba obravnavati pred kazenskimi sodišči. "Samo vprašanje časa je, kdaj jo bo mednarodna skupnost pripeljala pred sodišče, in tega se dobro zavedajo," je ocenil.

14.54 Scholz v telefonskem pogovoru Putina pozval k umiku iz Ukrajine

Nemški kancler Olaf Scholz je ruskega predsednika Vladimirja Putina v današnjem telefonskem pogovoru glede na navedbe Berlina pozval k iskanju diplomatskih rešitev za končanje vojne v Ukrajini, vključno z umikom vojske. Putin je medtem v pogovoru Ukrajini očital nepripravljenost na pogajanja, za kar naj bi bile krive dobave orožja z Zahoda.

"Kancler je pozval ruskega predsednika, naj čim prej pride do diplomatske rešitve, vključno z umikom ruskih enot," je po pogovoru sporočil tiskovni predstavnik Scholza Steffen Hebestreit.

V pogovoru, ki je trajal eno uro, je Scholz po njegovih besedah tudi obsodil zlasti ruske zračne napade na civilno infrastrukturo in izpostavil odločenost Nemčije v podpori Ukrajini pri zagotavljanju zmogljivosti za obrambo pred rusko agresijo.

14.31 Ukrajinsko veleposlaništvo na Hrvaškem prejelo paket z živalskimi očmi

Več ukrajinskih veleposlaništev v tujini, vključno z veleposlaništvom v Zagrebu, je prejelo "krvave pakete" z živalskimi očmi, je sporočilo ukrajinsko zunanje ministrstvo.

Pakete, prepojene s tekočino značilne barve in vonja, so poslali na ukrajinska veleposlaništva na Hrvaško, Madžarsko, Nizozemsko, Poljsko in v Italijo ter na generalne konzulate v Neaplju, Krakovu in Brnu, je na družbenem omrežju Facebook zapisal tiskovni predstavnik ukrajinskega ministrstva zunanjih zadev Oleg Nikolenko.

Several #Ukrainian embassies abroad received bloody parcels with animal eyes, #Ukrainian Foreign Ministry spokesman Oleh Mykolenko said.



In the building of the consulate in #Brno, specialists in chemical protection suits had to be summoned because of a suspicious parcel. pic.twitter.com/w1zOKO0k6Z — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2022

Ta incident je sledil seriji pisemskih bomb, poslanih na različne naslove v Španiji, vključno z ukrajinskim veleposlaništvom v Madridu.

Tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Oleg Nikolenko je sporočil, da je bil uničen vhod v veleposlanikovo rezidenco v Vatikanu.

Ukrajinsko veleposlaništvo v ZDA je prejelo pismo s fotokopijo besedila, ki kritizira Ukrajino, prispelo pa je istočasno z grožnjami po Evropi.

11.07 Kremelj: Putin pripravljen na pogovor z Bidnom, a vojna se nadaljuje

Ruski predsednik Vladimir Putin je odprt za pogovore z ameriškim predsednikom "za zavarovanje interesov Moskve", so danes sporočili iz Kremlja.

Vendar je tiskovni predstavnik dejal, da je težko najti skupni jezik za pogovore, ker ZDA ne priznavajo "novih ruskih ozemelj". "Da bi dosegli svoje cilje, je Putin odprt za pogovore z vsemi stranmi. Najbolj zaželen način za dosego ciljev je z diplomatskimi sredstvi," so sporočili iz Kremlja.

"Posebna vojaška operacija se nadaljuje," je na vprašanje, ali je Rusija po skoraj desetih mesecih vojne pripravljena zapustiti Ukrajino, odvrnil tiskovni predstavnik, poroča Index.

Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj dejal, da ne namerava takoj stopiti v stik s Putinom, a da se bo z njim pogovoril, če bo Putin pokazal interes za končanje vojne. Biden je dejal, da bo to storil le v dogovoru z zaveznicami v Natu.

10.25 Župan Zaporožja: Rusi so obstreljevali mesto

Ruske sile so ponoči napadle mesto Zaporožje, je na Telegramu sporočil župan Anatolij Kurtev. "Zaradi napada je izbruhnil požar v infrastrukturnem objektu. Eksplozija je raznesla okna bližnjih hiš," je zapisal.

Ракетний удар по Запоріжжю: ворог хотів зруйнувати промислові та енергетичні об'єктиhttps://t.co/DbqxY5x5v9 pic.twitter.com/nuxVN3wNdt — Ukrinform (@UKRINFORM) December 2, 2022

Po dostopnih informacijah v napadu ni bil nihče ubit. Kurtev je dejal, da so reševalne službe na terenu in da še ni podatkov o žrtvah.

10.15 Italijanska vlada za dobavo orožja Ukrajini do konca leta 2023

Nova skrajno desna italijanska vlada je v četrtek sprejela odlok o podaljšanju dobave orožja Ukrajini do 31. decembra 2023. S tem uradni Rim nadaljuje politiko podpore Kijevu, ki jo je vodila prejšnja vlada. Parlament ima zdaj 60 dni časa, da odlok potrdi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je od prevzema funkcije oktobra večkrat izrazila podporo Ukrajini in izpostavila pomen čezatlantskega zavezništva. Že v svojem prvem govoru v parlamentu se je zavezala, da bo Italija ostala zanesljiv partner Nata pri podpori Ukrajini.

Tudi njen predhodnik Mario Draghi je bil odločen podpornik Kijeva, vendar je vprašanje dobave orožja Ukrajini razdelilo največjo parlamentarno stranko v času njegove vlade, Gibanje pet zvezd. Ta trenja so nato pripeljala do predčasnih volitev, na katerih se je na oblast zavihtela Melonijeva.

Kljub zatrjevanju nove premierke, da podpora Italije strategiji EU in Nata glede Ukrajine, vključno s sankcijami proti Rusiji, ni pod vprašajem, pa so se pod drobnogledom znašle tesne povezave njenih dveh koalicijskih partnerjev z Rusijo. Tako vodja Lige Matteo Salvini kot vodja stranke Naprej Italija Silvio Berlusconi imata namreč že dolgo dobre odnose z vidnimi Rusi.

Oktobra je v javnosti zaokrožil zvočni posnetek Berlusconija, na katerem nekdanji premier pove, da je od ruskega predsednika Vladimirja Putina za rojstni dan prejel vodko. Na posnetku tudi izrazi zaskrbljenost glede pošiljanja orožja in denarja v Kijev ter – tako je vsaj slišati – za vojno okrivi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Od začetka vojne se je tudi Salvini znašel pod udarom zaradi svojih povezav z Moskvo. Med drugim je nekaj dni po začetku ruske invazije večerjal z ruskim veleposlanikom v Rimu. Salvini, ki je tudi večkrat kritiziral sankcije EU kot neučinkovite, sicer že dolgo občuduje Putina in nosi celo majice z njegovo podobo.

9.17 Zelenski: Ukrajina bo omejila delovanje verskih organizacij, povezanih z Rusijo

Ukrajina bo omejila delovanje verskih organizacij, ki so povezane z Rusijo, je v četrtek v svojem nagovoru sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ob tem poudaril, da mora Ukrajina svojo neodvisnost braniti tudi na verskem področju, je zapisano na uradni spletni strani ukrajinskega predsednika.

"Svet za nacionalno varnost in obrambo je vladi naročil, naj parlamentu predloži osnutek zakona o prepovedi dejavnosti verskih organizacij v Ukrajini, ki so povezane s centri vpliva v Rusiji," je dejal Zelenski.

Hkrati je opozoril, da morajo vsi organi, pristojni za zagotavljanje nacionalne varnosti, okrepiti prizadevanja za odkrivanje in preprečevanje ruskih subverzivnih dejavnosti v verskem okolju Ukrajine. "Ukrajina mora braniti svojo neodvisnost tudi na verskem področju. Nikomur ne bomo dovolili, da bi v ukrajinski duši ustvaril imperij," je še dodal.

Že leta 2018 sta se dve ukrajinski pravoslavni cerkvi odcepili od Moskve ter se združili v Ukrajinsko pravoslavno cerkev. Maja letos je ukrajinska cerkev pretrgala vezi z Rusko pravoslavno cerkvijo ter razglasila popolno samostojnost in neodvisnost od Moskve, saj se ne strinja s stališčem moskovskega patriarha Kirila glede vojne v Ukrajini.

Patriarh Kiril podpira ruskega predsednika Vladimirja Putina in je med drugim oktobra izjavil, da je njegovo vladavino določil Bog. Večkrat je tudi zagreto zagovarjal rusko invazijo na Ukrajino.

Ukrajinska obveščevalna služba SBU je sicer že pretekli teden izvedla več racij v samostanih, med drugim v zgodovinskem pravoslavnem samostanu Kijevsko-Pečerska lavra zaradi suma, da v njem delujejo ruski agenti.

7.15 Pomočnik Zelenskega: Do zdaj ubitih do 13 tisoč ukrajinskih vojakov

Od začetka ruske invazije februarja je bilo ubitih od 10 tisoč do 13 tisoč ukrajinskih vojakov, je v četrtek zvečer sporočil Mihajlo Podoljak, pomočnik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Kot je zatrdil, to potrjujejo uradni podatki generalštaba ukrajinske vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah Podoljaka za ukrajinsko televizijo Channel 24 bo predsednik Zelenski sicer uradne podatke o številu žrtev javnosti razkril, "ko bo prišel pravi trenutek za to".

Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, general Mark Milley, je novembra izjavil, da je bilo v Ukrajini od začetka ruske invazije ubitih ali ranjenih več kot 100 tisoč ruskih vojakov ter da so izgube najverjetneje podobne na ukrajinski strani.

Da je bilo do zdaj ubitih in ranjenih okoli 100 tisoč ukrajinskih vojakov, je ta teden dejala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Obe strani v vojni naj bi poskušali minimizirati svoje izgube in tako preprečiti padec morale med svojimi vojaki. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je septembra dejal, da je bilo v bojih v Ukrajini ubitih 5.937 ruskih vojakov.

Podoljak je medtem po poročanju britanskega BBC dejal, da je bilo na ruski strani ubitih že do 100 tisoč ruskih vojakov, od 100 tisoč do 150 tisoč pa naj bi bilo ranjenih, pogrešanih ali nezmožnih vrniti se na bojišče.

6.50 Ukrajina: Rusija umika svojo vojsko in evakuira ljudi iz Zaporožja

Ukrajinske oblasti so sporočile, da Rusija umika nekatere svoje vojaške enote in se pripravlja na evakuacijo ljudi iz določenih naselij v zaporoški regiji, je poročal Kyiv Independent.

⚡️General Staff: Russian troops withdraw from some settlements in Zaporizhzhia Oblast.



Russia is withdrawing some of its military units and preparing to evacuate occupation administration personnel from some settlements in the region, Ukraine's General Staff said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 1, 2022

6.44 Biden se je pripravljen pogovarjati s Putinom

Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da se je pripravljen pogovarjati z Vladimirjem Putinom, če bo ta pokazal, da želi končati vojno v Ukrajini.

Biden je dejanja Rusije v Ukrajini označil za bolna in dejal, da ne namerava takoj stopiti v stik z ruskim predsednikom. Ameriški predsednik je to izjavil na skupni konferenci s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom, ki je na obisku v Beli hiši. Oba sta pred tem obljubila, da bosta Rusijo pozvala k odgovornosti za domnevne vojne zločine v Ukrajini.

Macron poziva k začetku pogajanj med Moskvo in Kijevom. Biden je včeraj na novinarski konferenci dejal, da je pripravljen na pogovor s Putinom, če si ta resnično želi konca vojne, ki jo je sprožil. "Do zdaj take pripravljenosti še ni pokazal," je dejal Biden.