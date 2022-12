Ob poskusih, da bi se ogreli, zaradi požarov v stanovanjih umrlo več ljudi #vŽivo

Število požarov se je povečalo, je poročal Reuters. "Samo v preteklem dnevu je bilo v Ukrajini 131 požarov, od tega 106 v stanovanjih in hišah. Devet ljudi je umrlo, osem je bilo poškodovanih," so sporočili z urgence.

281. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinska državna služba za izredne razmere je sporočila, da je v zadnjih 24 urah v požarih umrlo devet ljudi, potem ko so kršili varnostna pravila, da bi ogreli svoje domove po ruskih napadih na elektrarne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v včerajšnjem nagovoru povedal, da je imel nov sestanek s ključnimi ljudmi Ukrajine in da službe delajo vse, da ljudem zagotovijo čim več virov energije.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



Ukrajinska državna služba za izredne razmere je sporočila, da je v zadnjih 24 urah v požarih umrlo devet ljudi, potem ko so kršili varnostna pravila, da bi ogreli svoje domove po ruskih napadih na elektrarne.

Število požarov se je povečalo, je poročal Reuters. "Samo v preteklem dnevu je bilo v Ukrajini 131 požarov, od tega 106 v stanovanjih in hišah. Devet ljudi je umrlo, osem je bilo poškodovanih," so sporočili z urgence.

"Agregati na balkonih, plinske jeklenke v stanovanjih, prižgane sveče ... Zaradi kršitev pravil požarne varnosti, uporabe necertificiranih sredstev za ogrevanje in kuhanje so vse pogostejši požari in eksplozije v stavbah in hišah," so zapisali.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v včerajšnjem nagovoru povedal, da je imel nov sestanek s ključnimi ljudmi Ukrajine, kjer so bile glavne teme regije Doneck, Lugansk, Harkov, Zaporožje in Herson, Krim, frontna območja in državna meja Ukrajine.

"Analiziramo namene okupatorjev in pripravljamo protiukrep − še močnejši kot doslej," je dejal Zelenski. Ukrajinski predsednik je še dejal, da službe zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo delajo vse, da ljudem zagotovijo čim več virov energije.