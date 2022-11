Ukrajinci zadeli elektrarno v Rusiji? #vŽivo

Ukrajinci napada do zdaj niso komentirali in niso prevzeli odgovornosti.

Ukrajinci napada do zdaj niso komentirali in niso prevzeli odgovornosti. Foto: Guliverimage

280. dan vojne v Ukrajini. Po poročanju Romana Starovojta, guvernerja ruske regije Kursk, ki meji na Ukrajino, naj bi ukrajinske sile v več napadih zadele elektrarno v njihovi regiji. Kot je zapisal na aplikaciji Telegram, je elektrarno zadelo 11 izstrelkov, zaradi česar je bila v okrožjih Suža in Korenevo prekinjena oskrba z elektriko. Ukrajinci napada do zdaj niso komentirali.

Two districts in Russia’s Kursk region, bordering on Ukraine, are “partially without power” after retaliatory Ukrainian strikes targeting Russian power grid, according to governor Starovoyt. pic.twitter.com/GTqD5dCmJ5 — Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) November 29, 2022

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.29 Rusija je regijo Sumi obstrelila več kot 80-krat

6.43 Ruski guverner: Ukrajinci zadeli elektrarno v Rusiji

6.19 Svet za nacionalno varnost danes o varnostnih vidikih vojne v Ukrajini

7.29 Rusija je regijo Sumi obstrelila več kot 80-krat

Guverner regije Sumi Dmitro Živitski je za Telegram povedal, da so ruske sile ciljale na mesta Krasnopillia, Nova Sloboda, Vorožba in Družba. Poročil o žrtvah za zdaj ni.

6.43 Ruski guverner: Ukrajinci zadeli elektrarno v Rusiji

Ukrajinske sile so v več napadih zadele elektrarno v ruski regiji Kursk in povzročile delni izpad elektrike, je dejal guverner regije Kursk. "Skupaj je bilo približno 11 izstrelitev. Zadeta je bila elektrarna," je v aplikaciji Telegram zapisal Roman Starovojt, guverner regije Kursk.

"To je povzročilo delni izpad električne energije v okrožjih Suža in Korenevo." Ti okrožji sta del ruske regije Kursk in mejita na Ukrajino. Za zdaj ni podatkov o morebitnih žrtvah, je dodal guverner. Reuters poročil o napadu ni mogel neodvisno preveriti.

Tudi Ukrajinci napada do zdaj niso komentirali in niso prevzeli odgovornosti. Ruske oblasti v regijah, ki mejijo na Ukrajino, so sicer Kijev že večkrat obtožile napadov na cilje, kot so daljnovodi ter skladišča goriva in streliva.

6.19 Svet za nacionalno varnost danes o varnostnih vidikih vojne v Ukrajini

Predsednik vlade Robert Golob je za danes sklical prvo sejo sveta za nacionalno varnost (SNAV) v tem mandatu, na kateri bodo razpravljali o širšem varnostnem vidiku zaradi ruskega napada na Ukrajino. Seje se bo med drugim udeležil predsednik republike Borut Pahor, so potrdili v njegovem uradu.

Na seji bodo preučili nacionalnovarnostne vidike nadaljnje agresije Rusije na Ukrajino, so sporočili iz premierjevega kabineta. Ker gre za vprašanje, ki zahteva usklajeno delo, je premier na sejo poleg članov SNAV povabil tudi predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič ter predstavnike vseh političnih strank in narodnih manjšin v državnem zboru.

Člani ožje sestave sveta za nacionalno varnost so se na neformalnem posvetovanju sestali sredi novembra po incidentu na poljsko-ukrajinski meji, ko je na vzhod Poljske priletela raketa in zahtevala dve življenji. Kot je takrat dejal Golob, ni nobene potrebe po dvigu stopnje pripravljenosti v Sloveniji, saj se ocena ogroženosti ni dvignila.

Tudi slovenski vojaki na misijah v tujini zaradi incidenta niso ogroženi, kar velja tudi za člane slovenskega kontingenta v okviru misije Okrepljena prednja prisotnost v Latviji, je po posvetu dejal državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu premierja Andrej Benedejčič.

Glede morebitne dodatne vojaške pomoči Ukrajini pa je dejal, da je Slovenija svoje že prispevala, da spremlja razmere in da razmišlja predvsem v smeri pomoči Ukrajini, med drugim pri obnovi energetske infrastrukture.