Gorenjev pralni stroj na fronti: Rusa se hvalita z luksuzom #video

Na videoposnetku, ki je bil v ponedeljek objavljen na kanalu WarGonzo v komunikacijski aplikaciji Telegram, ki ima več kot 1,3 milijona sledilcev, Pegov ruska vojaka sprašuje, kako je mogoče, da se je pralni stroj znašel sredi gozda v Ukrajini.

Pojasnita mu, da je na fronto prišel zapakiran v originalni embalaži in da ga bodo poskusili priklopiti na generator, priskrbeli bodo tudi vodo. "Tu se gremo luksuzno vojno," se pohvalita.

Ruski vojaki pralne stroje na bojišču v Ukrajini, ki jih, to je pokazalo že več videoposnetkov dronov in varnostnih kamer, plenijo tudi po ukrajinskih domovih, uporabljajo za pranje oblačil kar na fronti, pri čemer si pomagajo z dizelskimi generatorji in improvizirano vodno napeljavo, pojavljajo pa se tudi domneve, da si jih prizadevajo pretovoriti nazaj v domovino. Mnogi mobilizirani ruski vojaki namreč prihajajo iz revnejših predelov Rusije, kjer lastništvo pralnega stroja še vedno velja za luksuz. Foto: Telegram / WarGonzo

Pegov je na kanalu WarGonzo pod videoposnetkom pripisal, da je ta prizor dokončno ovrgel domnevni mit o ruskem plenjenju ukrajinske bele tehnike. Vsi pralni stroji, ki so jih našli na ruskih položajih na bojišču, so bili novi in ne ukradeni državljanom Ukrajine, trdi Pegov.

Trenutno je nemogoče z gotovostjo trditi, da je videoposnetek res nastal v Ukrajini. Pegov se je od začetka invazije sicer res večkrat mudil na fronti in se pogovarjal z ruskimi vojaki, je pa tudi dobro znano, da je v preteklosti že potvarjal dejstva (januarja je objavil lažni načrt ukrajinskih oblasti, da v Donbas pošiljajo vojaške specialce, ki bodo pobijali civiliste, na primer) in za potrebe ruske vojaške propagande objavljal prirejene videoposnetke.

Ruska obsedenost s pralnimi stroji?

Pralni stroji so v zadnjih mesecih, natančneje od začetka ukrajinske protiofenzive, postali eden od simbolov umikanja ruskih vojakov s položajev. Ukrajinci so jih med napredovanjem namreč odkrili na več krajih, ki so jih predhodno zasedali okupatorji, a ne le v urbanem okolju, temveč tudi v divjini, sredi gozdov in v utrjenih jarkih.

Ukrainian soldiers have found a washing machine in one of the abandoned Russian trenches. How did it get there? 🤔#StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/9k1GcFpW4n — UkraineWorld (@ukraine_world) May 10, 2022

A former Russian position. A crap hole… and a washing machine, of course.

Repulsive culture pic.twitter.com/T2Hy30P32o — 🌻A n n a (@tweet4anna) September 19, 2022

Pred dobrim mesecem je postal viralen tudi videoposnetek, ki je prikazoval ruske vojake med krajo pralnega stroja iz enega od domov v Ukrajini:

Looting in progress: Russian soldiers steal a washing machine out of a Ukrainian home and load it into their Z-mobile.



pic.twitter.com/b4IwreBHeB — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 21, 2022

Še več prizorov najdenih pralnih strojev na nekdanjih ruskih položajih:

Liberation of Kherson region. Defeated Russian positions near Inhulets river.



Main Russian treasure, a washing machine, is present.



English subtitles



📹- @HromadskeUA pic.twitter.com/plNrRX5Dcf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 7, 2022

Well well, what would a Russian be without a washing machine. It seems that the washers for the Russians have become some kind of idols or totems that they pray to. pic.twitter.com/xYj0o56HXx — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 6, 2022

Washing machine recaptured from Russian captivity pic.twitter.com/aV4cndakih — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 10, 2022

A timeless classic. This time the #Russian military distinguished itself by stealing convectors and boilers. And, of course, there was a washing machine as well. pic.twitter.com/s7W0VpKspN — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2022

The "liberated" washing machine had to stay in #Ukraine because the Russian army had to urgently flee "as a gesture of goodwill" pic.twitter.com/6QwDAJkZNg — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 13, 2022

Dudchany, Kherson region, stolen washing machine by russians and destroyed russian equipment ✙ #Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EWlU5nXaN4 — Slava Ukraini 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) November 10, 2022