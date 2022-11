Župan Kijeva odgovoril na kritike Zelenskega #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

278. dan vojne v Ukrajini. Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da se nima smisla prepirati, in se s tem odzval na kritike ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da ni bilo storjenega dovolj za pomoč prebivalstvu v ukrajinski prestolnici, ki ima težave z dostopom do električne energije in ogrevanja.