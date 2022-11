Putin: To se je zgodilo, ker smo igrali in živeli po pravilih nekoga drugega #vŽivo

276. dan vojne v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek dejal, da je Rusija včasih živela po pravilih nekoga drugega in da so tisti, ki so jo skušali nadzorovati, Moskvo potisnili k napadu na Ukrajino. Putin sicer ni razkril, kdo naj bi po njegovo nadzoroval državo, poroča CNN.

"Kar se je zgodilo v prejšnjih letih, se je v veliki meri zgodilo zato, ker smo igrali, živeli po pravilih nekoga drugega. Današnji dogodki so pot do nekega notranjega očiščenja in ponovnega odkrivanja," je dejal Putin med srečanjem z materami ruskih vojakov v Ukrajini.

Ne da bi navedel, kdo poskuša nadzorovati Rusijo, je Putin rekel, da je država naredila napako, ko je v devetdesetih letih in na prelomu tisočletja ubrala drugačno pot, kar se nanaša na obdobje po razpadu Sovjetske zveze, piše CNN. "Na koncu so tisti, ki so nas poskušali nadzorovati, zahvaljujoč njihovim prizadevanjem, končali v tej situaciji, tudi na območju posebne vojaške operacije. Navsezadnje so situacijo sami potisnili do tega," je še povedal Putin.

"Ne moramo se boriti z njimi, Ukrajinci, ampak s tistimi, ki jim vse dobavljajo in jih financirajo," je Putin dejal materam ruskih vojakov, ki služijo v Ukrajini, ter se pri tem očitno skliceval na zahodne države.