Merklova: Imela sem načrt za rešitev ukrajinske krize, a me niso poslušali #vŽivo

7.30 Kijevčani znova imajo vodo, številni še brez elektrike

Ukrajini je po sredinem uničujočem ruskem raketiranju kritične infrastrukture uspelo znova vzpostaviti oskrbo z vodo v prestolnici, dela pa napredujejo tudi drugod po državi. V ruskem obstreljevanju južnega mesta Herson je bilo medtem v četrtek po novih podatkih ubitih kar sedem ljudi, še 20 je bilo ranjenih.

Obenem je bilo več delov Kijeva brez ogrevanja ter interneta in mobilnega telefonskega omrežja, po poročanju STA navaja nemška tiskovna agencija dpa. V četrtek zvečer je bilo brez elektrike še več delov prestolnice, medtem ko naj bi vodo znova imeli vsi. Je pa na omrežje znova priklopljena večina termo- in hidroelektrarn ter tudi vse nuklearke.

Po podatkih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) tudi največjo nuklearko v Zaporožju znova oskrbujejo z elektriko od zunaj in ni več odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev.

Kot je povedal kijevski župan Vitalij Kličko, je bilo po sredinem ruskem raketiranju brez elektrike kar 70-odstotkov Kijevčanov. Pristojni se trudijo dan in noč, da oskrbo znova vzpostavijo, a ta je odvisna tudi od stabilnosti električnega omrežja drugod po državi, je pojasnil.

Namestnik vodje predsedniškega urada Kirilo Timošenko je za televizijo v četrtek zvečer sicer optimistično zatrdil, da so oskrbo z elektriko uspeli obnoviti "na vseh območjih Ukrajine", vendar pa ni pojasnil, koliko Ukrajincev dejansko znova ima elektriko, piše dpa. Državno energetsko podjetje Ukrenergo medtem ni podalo novih pojasnil, ali jim je uspelo odpraviti izredne izpade elektrike in so se vrnili na - na žalost običajne - redne oziroma načrtovane prekinitve.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem video nagovoru v četrtek pohvalil Ukrajince in njihov uporniški duh spričo ruske invazije. "Preživeli smo že devet mesecev vojne in Rusija ni našla načina, da nas zlomi. In ga tudi ne bo," je zatrdil. Obenem je priznal, da imajo težave pri obnovi oskrbe z elektriko in vodo po sredinih napadih, ki jih je označil kot "maščevanje poražencev".

Njegova soproga Olena Zelenska je medtem v pogovoru za britanski BBC zatrdila, da bodo Ukrajinci kljub mrazu in električnim mrkom preživeli prihajajočo zimo ter se še naprej borili, saj "brez zmage ne more biti miru".

7.00 Merklova trdi, da je imela rešitev za ukrajinsko krizo

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel je v intervjuju za Der Spiegel dejala, da je imela načrt za rešitev napetosti ob ukrajinski meji, preden je odstopila s položaja. V "evropskem formatu za pogovore" bi sodelovala še francoski predsednik Emmanuel Macron in ruski predsednik Vladimir Putin, vzpostaviti pa ga je želela poleti 2021.

"Nisem pa imela več pooblastil, da bi to pospešila, saj so na koncu vsi vedeli, da jeseni zapuščam svoje delovno mesto," je dejala Merklova, ki je svoj odhod napovedala nekaj mesecev pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami v Nemčiji.

Avgusta 2021 je Merklova odpotovala na zadnji uradni obisk v rusko prestolnico, je še dejala za Der Spiegel in razkrila, kako se je takrat počutila. "Ta občutek je bil popolnoma jasen. Kar zadeva politično moč, ste končali. In za Putina je pomembna samo moč," je še dejala v intervjuju.

6.30 Lukašenko: Pošiljanje moje vojske v Ukrajino ne bo rešilo ničesar

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je v četrtek zvečer dejal, da na ozemlje Ukrajine ne bo poslal svoje vojske, saj to ne bo rešilo ničesar, poroča Sputnik.

"Za to ni potrebe," je dejal novinarjem in dodal, da bi lahko trenutno na tem območju aktiviral od 35 tisoč do 40 tisoč vojakov, a to ne bi rešilo problema. Rekel je še, da si Združene države Amerike (ZDA) ne želijo mirovnih pogovorov, povezanih s situacijo v Ukrajini, in da se Američani bojijo le jedrskega spopada.

Opozoril je, da bi moralo vodstvo Ukrajine sprejeti ukrepe za končanje vojne, če ne želijo uničenja države in smrti ogromnega števila ljudi.