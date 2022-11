Ruske sile znova obstreljevale več ukrajinskih mest

Mesta Krivoj Rog, Herson, Nikopol in Dnipropetrovsk so bila danes ponovno tarča ruskih raketnih in topniških napadov. Ruske sile so v mestu Krivoj Rog po navedbah guvernerja te regije Valentina Rezničenka uničile "objekt prometne infrastrukture," pred kratkim osvobojeno mesto Herson pa se prav tako znova sooča s hudimi napadi.