V skrivnostnih okoliščinah umrl še en ruski milijarder

V helikopterski nesreči blizu Monaka je v sumljivih okoliščinah umrl še en ruski kriptomilijarder, 53-letni Vječeslav Taran. Po vzletu iz Švice, kjer so bile vremenske razmere ugodne, je helikopter strmoglavil blizu letoviškega mesta Villefranche-sur-Mer, njegova smrt je toliko bolj nenavadna, ker je v zadnjem trenutku let odpovedal eden od potnikov. Taran je že tretji ruski poslovnež, ki je nepričakovano umrl v zadnjih tednih.

Russian billionaire, Vyacheslav Taran, 53 - killed in helicopter crash near Monaco at around 1pm on Friday 25 November - is the latest crypto mystery death

https://t.co/qbINRy6YlX — Codey369 (@Codeym369) November 29, 2022

Ruski milijarder Vječeslav Taran je zadnjih deset let z ženo Olgo, ustanoviteljico medija Hello Monaco, in tremi otroki živel v Monaku.

Taran, za katerega sicer brez dokazov ukrajinska tiskovna agencija Unian trdi, da je povezan z rusko zunanjo obveščevalno službo, in ga obtožuje vohunjenja z agencijo SVR, je tretji podjetnik s kriptovalutami, ki je umrl v skrivnostnih okoliščinah. Obtožujejo ga pranja ruskega denarja prek poslov s kriptovalutami.

Umirajo v skrivnostnih okoliščinah

Taranova smrt se je zgodila le nekaj dni po tem, ko je "v spanju" umrl 30-letni poslovnež Tiantian Kullander, še pred tem se je 29-letni Nikolai Mushegian (29) "utopil" na plaži v Portoriku kmalu po tem, ko je na Twitterju objavil, da se boji, "da ga bosta ubila CIA in Mosad," piše The Daily Mail.

Why are all these Crypto founders unexpectedly dying... so young?



Nikolai Mushegian at 29

Gerald Cotten at 30

Vyacheslav Taran

....



plus missing:

Sylwester Suszek

Zhu Su and Kyle Davies

.... https://t.co/a44mOBn1yk — Sup (@blessedwithwork) November 27, 2022

Taranov zadnji vzlet se je začel v Lausanni v Švici, ob ugodnih vremenskih razmerah, potem ko je drug potnik domnevno odpovedal let v zadnjem trenutku. Taran, soustanovitelj trgovalnih in naložbenih platform Libertex in Forex Club, je letel z izkušenim pilotom v enomotornem helikopterju H130, ki je 25. novembra strmoglavil okoli 13. ure. Umrl je tudi 35-letni francoski pilot.

Namestnik državnega tožilca v Nici, ki je obiskal kraj dogodka, je dejal, da ni mogoče izključiti krivde tretje osebe.

Od začetka vojne v Ukrajini so v skrivnostnih okoliščinah umrli že številni ruski poslovneži. V začetku meseca je zaradi nepojasnjene "resne bolezni" umrl 72-letni Viktor Čerkesov, tesni vohun KGB in mentor Vladimirja Putina, ki je bil degradiran, potem ko je Putina javno kritiziral.

Septembra je s svoje jahte "padel v vodo" Ivan Pechorin, 39-letni direktor Daljnega vzhoda in Arktične razvojne korporacije. V istem mesecu so v svojem stanovanju v Moskvi ustreljenega našli 52-letnega Pavla Pchelnikova, vodjo za odnose z javnostmi pri Ruskih železnicah. Enainšestdesetletnega Alexandra Tyulakova, višjega direktorja Gazproma, so našli obešenega v njegovi hiši, prav tako v Moskvi.