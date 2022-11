Zelenski: Danes imamo dobre novice #vživo

"Moramo iti do konca, na bojišču in v diplomaciji, za naše zastave, ukrajinske zastave," je dejal Volodimir Zelenski.

Na Reutersu so objavili fotografije ukrajinskih vojakov, ki v nedavno osvobojenih naseljih v regiji Herson dvigujejo Ukrajinske zastave.

Ameriški varnostni in obrambni inštitut (ISW) je v zadnjem poročilu objavil, da ima Ukrajina pobudo na fronti in je na poti k veliki zmagi v regiji Herson.

Analitiki inštituta napovedujejo, da se bodo spopadi nadaljevali ne samo na jugu, ampak tudi okoli mesta Bakhmut v vzhodni regiji Doneck, edinega kraja, kjer ruske sile še vedno poskušajo napasti in zasesti ozemlje. Kar zadeva severno regijo Lugansk, tam ukrajinske sile še naprej izvajajo protinapad, so sporočili iz ISW.

"Danes imamo dobre novice z juga. Število ukrajinskih zastav, ki se vračajo na svoje pravo mesto v okviru potekajoče obrambne operacije, je že na desetine. Osvobojenih je bilo enainštirideset naselij. Zahvaljujem se vsem našim junakom, ki so omogočili ta napredek," je v svojem nočnem video nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, poroča Sky News.

"Vse, kar se zdaj dogaja, je bilo doseženo z meseci hudega boja. To je bilo doseženo s pogumom, bolečino in izgubo. Ne gre za odhod sovražnika. Ukrajinci so tisti, ki za drago ceno preženejo okupatorje. Moramo iti do konca, na bojišču in v diplomaciji, za naše zastave, ukrajinske zastave," je sklenil.