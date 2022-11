Hladen tuš za Ukrajince: iz Washingtona jim ne želijo poslati močnega orožja #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



Ruski predsednik Vladimir Putin se ne bo udeležil prihajajočega vrha G20 na Baliju, je danes potrdilo rusko veleposlaništvo v indonezijski prestolnici Džakarta in dodalo, da se bo vrha namesto njega udeležil zunanji minister Sergej Lavrov. Po mesecih ugibanj je to prva potrditev Putinove neudeležbe na vrhu, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Lahko potrdim, da bo (zunanji minister) Sergej Lavrov vodil rusko delegacijo na srečanju G20. Program predsednika Putina se še pripravlja, lahko bi se ga udeležil virtualno," je povedala vodja protokola na ruskem veleposlaništvu v Džakarti Julija Tomskaja.

"Ruski zunanji minister bo prišel osebno," pa je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal tiskovni predstavnik indonezijskega ministrstva za naložbe Jodi Mahardi, ki je odgovoren za usklajevanje vrha skupine G20 v Indoneziji.

Ukrajina ravna zelo previdno, potem ko je Rusija v sredo napovedala umik sil iz mesta Herson, je v sredo izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Medtem so iz ZDA sporočili, da je doslej v Ukrajini umrlo več kot 100.000 ruskih vojakov, podobne izgube pa je verjetno utrpela tudi ukrajinska stran, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sovražnik nam ne daje daril, ne dela 'gest dobre volje', vse to dosežemo mi sami," je v svojem rednem nagovoru ukrajinskemu narodu opozoril Zelenski. "Zato se premikamo zelo previdno, brez čustev, brez nepotrebnega tveganja, v interesu osvoboditve celotnega našega ozemlja in tega, da bodo izgube čim manjše," je dodal.

Doslej je v Ukrajini življenje izgubilo več kot 100.000 ruskih vojakov, podobne izgube pa je verjetno utrpela tudi ukrajinska stran, pa je prav tako v sredo na srečanju gospodarskega kluba v New Yorku ocenil načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Mark Milley.

Te številke, ki jih, kot opozarja AFP, ni mogoče neodvisno preveriti, so najnatančnejša ocena ZDA o žrtvah od začetka vojne v Ukrajini.

"Obojestransko je treba priznati, da zmaga v pravem pomenu besede morda ni dosegljiva z vojaškimi sredstvi, zato je treba uporabiti druga sredstva," je dejal Milley in tako nakazal, da obstajajo možnosti za pogajanja med sprtima stranema.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v sredo ukazal umik ruskih sil z desnega brega reke Dneper v ukrajinski regiji Herson, kot tudi iz mesta Herson. Čeprav se je napredovanje ukrajinskih sil v ofenzivi za osvoboditev Hersona v zadnjih tednih upočasnilo, je bila oskrba ozemlja na desnem bregu Dnepra močno otežena, saj so ukrajinske sile uničile več mostov čez reko.

Rusija je v zadnjih tednih iz mesta evakuirala prebivalce. Kot je v sredo Šojguju povedal poveljnik ruskih sil v Ukrajini Sergej Surovikin, so z desnega brega Dnepra skupno evakuirali okoli 115.000 ljudi.

7.30 Močna eksplozija v Donecku

V Donecku, mestu pod ruskim nadzorom, je odjeknila močna eksplozija. Kot je razvidno s posnetka, se je ogromen plamen v okrožju Petrovski dvignil nekaj metrov v zrak. Sledila je močna detonacija.

An explosion in the Petrovsky district of occupied #Donetsk. pic.twitter.com/pRkpjnO1Ux — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022

7.13 Iz Washingtona v Kijev ne bodo poslali naprednih dronov

V Washingtonu so se odločili, da Ukrajini ne bo dostavil naprednih brezpilotnih letalnikov grey eagle MQ-1C. Bidnovo administracijo namreč skrbi, da bi dobava tega orožja lahko zaostrila vojno, ker bi Ukrajincem dala možnost, da drone uporabijo za napade na območju Rusije, poroča Wall Street Journal.

Tako Kijev kot člani ameriškega kongresa so od Bidnove administracije zahtevali, da Ukrajini zagotovi brezpilotna letala.

6.25 Ameriški general objavil oceno števila padlih ruskih in ukrajinskih vojakov

Ameriški visoki general Mark Milley je ocenil, da ima ruska vojska v Ukrajini več kot sto tisoč mrtvih in ranjenih vojakov, ter dodal, da so ukrajinske oborožene sile verjetno utrpele približno enake izgube.

Dejal je še, da je od začetka ruskega napada na Ukrajino umrlo tudi okoli 40 tisoč ukrajinskih civilistov.

6.19 Biden: ZDA so že nekaj časa vedele, da se bo Rusija umaknila iz Hersona

Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da je jasno, da je ruska vojska v resnih težavah, potem ko so vojakom ukazali, naj se umaknejo iz ukrajinskega mesta Herson in z okoliških območij.

"Zdelo se mi je zanimivo, da so čakali do konca volitev za sprejetje te odločitve. Že nekaj časa vemo, da bodo to storili," je dejal na tiskovni konferenci v Beli hiši.

"To je dokaz, da imajo resne težave. Videli bomo, ali je Ukrajina pripravljena na kompromis z Rusijo," je dodal.