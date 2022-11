FBI preiskal jahto ukrajinskega oligarha v Trogirju

Sodnik in tiskovni predstavnik splitskega županijskega sodišča Dinko Mešin je za Jutarnji list potrdil, da so nalog za preiskavo na zahtevo ameriškega pravosodnega ministrstva izdali 15. novembra. Več podrobnosti zaradi interesa preiskave ni sporočil. Pojasnil je le, da je na nalogu za preiskavo navedeno ime Viktorja Medvedčuka in njegove žene Oksane Marčenko.

Sedeminšestdesetletni Medvedčuk je nekdanji Kremlju naklonjen poslanec ukrajinskega parlamenta in tesen sodelavec ruskega predsednika Vladimirja Putina. Bil je eden najbogatejših Ukrajincev in lastnik proruskih medijev v Ukrajini. Zaradi sodne preiskave se je konec lanskega leta znašel v hišnem priporu. Z začetkom ruske agresije na Ukrajino se je za njim izgubila vsaka sled. Ukrajinske varnostne sile so ga nato aprila aretirale na zahodu Ukrajine in ga septembra v zameno za več kot 200 zajetih ukrajinskih vojakov zamenjale z Moskvo.

Foto: Reuters Medvedčuk je sicer veljal za glavnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina v Kijevu. Leta 2018 je ustanovil stranko Opozicijska platforma za življenje, ki je na parlamentarnih volitvah leta 2019 zasedla drugo mesto, tik za blokom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. V ukrajinskem parlamentu je imela približno trideset poslancev, preden so jo prepovedali.

Z Reke v Trogir

Megajahto Royal Romance, ki je bila dlje časa privezana na glavnem pomolu na Reki, so hrvaške oblasti zasegle marca letos in ji prepovedale izplutje. Kasneje jo je smela posadka prestaviti v Trogir.

Leto prej je sicer 200 milijonov dolarjev vredna jahta uradno zamenjala lastnika, vendar evropske oblasti njeno lastništvo še vedno povezujejo z oligarhi ali podjetji, ki so zaradi ruske invazije na Ukrajino na seznamu sankcij EU.

Medvedčuk je jahto kupil leta 2015, pluje pod zastavo Kajmanskih otokov in ni na voljo za najem. Sprejme 14 gostov, za njihovo udobje skrbi 22 članov posadke. Na glavni palubi ima med drugim 12-metrski bazen. Pluje lahko z najvišjo hitrostjo 15 vozlov (28 kilometrov na uro), njena avtonomija znaša 4.500 navtičnih milj.

Foto: D.K.