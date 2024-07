Dnevne lete helikopterjev nujne medicinske pomoči so na Hrvaškem uvedli v začetku pomladi v vseh štirih bazah HHMS – Zagrebu, Osijeku, Splitu in na Reki. S 1. julijem so v splitski in reški bazi vzpostavili tudi nočne lete. V zagrebški in osiješki bazi medtem še naprej opravljajo le dnevne lete.

Z uvedbo nočnih intervencij HHMS so po besedah ministra za zdravje Vilija Beroša končali cikel vzpostavitve funkcionalnega sistematičnega dostopa do nujne medicinske pomoči za vsakega državljana.

Direktorica hrvaškega zavoda za nujno medicino Maja Grba-Bujević pa je poudarila, da so od uvedbe HHMS identificirali dodatnih sto lokacij za pristanke helikopterjev na otokih in oddaljenih območjih.

Za prevoz do bolnišnic so na hrvaški obali sicer na voljo še hitre ladje pomorske nujne medicinske službe, okrepili pa so tudi kopensko nujno medicinsko službo.