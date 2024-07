Ponekod močne nevihte. Zaradi udara strele izbruhnili štirje požari.

Z radarske slike agencije za okolje je videti, da so nekatere dele Slovenije v popoldanskih urah zajele močnejše plohe in nevihte. Sprva so se pojavile v jugozahodnem in zahodnem delu države, zdaj pa se pomikajo proti osrednjemu delu. Iz občine Ilirska Bistrica poročajo o udaru strele, zaradi katere je zagorelo na štirih lokacijah.

Ob 16.16 je na pobočju hriba Vrh pri naselju Šembije v občini Ilirska Bistrica zaradi udara strele zagorelo na štirih lokacijah. Gasilci PGD Knežak so pogasili požar na površini okoli 60 kvadratnih metrov.

Zadnja radarska slika Arsa Foto: Arso

Napoved za naslednje dni

Nevihte in plohe bodo možne tudi v noči na četrtek, nato pa se bodo znova pojavile jutri popoldne. Jutri bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod na severu nadaljevale v noči na petek.

Predvsem sredi dneva in popoldne bo tudi v prihodnjih dneh po nižinah velika toplotna obremenitev. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. V petek bo sončno, vroče in soparno. V soboto bo sprva še precej sončno, popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte.