Arso izdal rumeno opozorilo za vso državo

Agencija za okolje je izdala rumeno opozorilo za vso državo. Od 16. ure dalje so namreč možne nevihte.

Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho ali nevihto. Na Primorskem bo delno jasno, zapihala bo šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V torek bo na Primorskem sončno, do večera bo pihala šibka burja. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, dopoldne se bo jasnilo. Popoldne bo predvsem v hribovitih krajih kakšna nevihta. Ponekod bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem 34 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo sončno, še bolj vroče in soparno. Popoldne bodo posamezne nevihte.