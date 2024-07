Nad Slovenijo dve nevihtni celici, spremlja ju tudi toča #foto

Prva nevihta se nahaja zahodno od Ljubljane in se pomika v smeri Domžal, druga pa se je okrepila med Ivančno Gorico in Trebnjem ter se pomika v smeri območja Radeč, Sevnice in naprej proti Rogaški Slatini in Podravju, so zapisali na portalu Meteoinfo Slovenija.

Bralci poročajo o toči poročajo z več koncev Ljubljane, med drugim Šiške in Črnuč, zdi se, da je vreme najbolj burno na severnem delu prestolnice.

Na facebook portalu Neurje.si je bralka iz Domžal objavila fotografijo toče, debele kot oreh.

Foto: Tjaša Katanec/Neurje.si O toči poročaju tudi iz Medvod, Domžal, Lukovice in Trebnjega. Ovirala je promet, prav tako pa povzročila še nekaj dodatne škode.

Foto: Sonja Grabnar/Neurje.si Na tem koncu Slovenije je bilo hudo že minuli ponedeljek, ko so se uresničile črne napovedi Agencije za okolje. Razvila so se močan krajevna neurja, ki so naredila veliko škode na poljščinah, objektih in avtih.

Kako kaže prihodnje dni?

Jutri naj bi bilo povečini sončno. Zapihal bo severovzhodni veter. Predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 29 do 33, v Zgornjesavski dolini do 26 °C.

V noči na torek bo v vzhodni Sloveniji še možna kakšna nevihta. V torek bo na Primorskem sončno, drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, nato se bo zjasnilo. V hribovitih krajih popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severovzhodni veter. V sredo kaže na večinoma jasno vreme. Vse bolj vroče bo. Nad Skandinavijo je ciklonsko območje. Hladna fronta sega od severne preko srednje Evrope do Alp. Nad naše kraje še vedno doteka zelo topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak, napovedujejo na Agenciji za okolje RS.

Današnje vremensko dogajanje bomo spremljali v živo, več sledi.