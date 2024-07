Strela udarila v hlev, osem krav poginilo

Nekaj pred 18. uro je na gospodarskem poslopju, v katerem je bilo osem krav, izbruhnil požar. Po prvih zbranih obvestilih je najverjetneje zagorelo zaradi udara strele. Krave so poginile, gasilci pa se na kraju še borijo z ognjem, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

V požaru na območju Policijske postaje Ptuj je poginilo osem krav, medtem ko so živali, ki so bile v drugem delu poslopja, nepoškodovane.

Ogenj se je nato razširil na ostrešje, kjer je začela goreti krma za živali. Po do zdaj zbranih obvestilih zaradi požara nobena oseba ni telesno poškodovana.

Požar še gasijo, nastala je velika gmotna škoda

Policisti so na kraju zavarovali območje ter izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi. Gasilci na kraju požar še gasijo, policisti pa bodo ogled kraja požara opravili po končanem gašenju oziroma ko bodo okoliščine to dopuščale.

Po do zdaj zbranih obvestilih je na poslopju zaradi požara nastala velika gmotna škoda, so še sporočili s PU Maribor.