Močna neurja prizadela avstrijsko Koroško, Štajersko, Tirolsko in Salzburg

Avstrijsko Koroško, Štajersko, Tirolsko in Solnograško je sinoči in danes ponoči prizadelo več močnih neviht in neurij. Še posebej so bile prizadete občine Krottendorf-Gaisfeld, Voitsberg in Murtal zahodno od Gradca, kjer so morali na več mestih posredovati gasilci, poroča avstrijski ORF.