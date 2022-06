Ponoči izbruhnil požar v zapuščenem hotelu pri Celju #foto

Policijsko upravo Celje so nekaj minut po polnoči obvestili o požaru na objektu nekdanjega hotela v Šentjurju pri Celju. Hotel Žonta je popolnoma zgorel, objavljajo na družbenih omrežjih. Ogled kraja požara bodo opravili danes, za zdaj pa je znano le to, da nihče ni bil poškodovan in da je nastala materialna škoda. Vzrok še preiskujejo.

"Hotel Žonta, lepi spomini in (pre)dolgo sramotno propadanje objekta. Zdaj se je umaknil sam," je na Facebooku objavil avtor posnetka in fotografij Cveto Irena Erjavec.

Po obvestilu policiji, da je na objektu nekdanjega hotela v Šentjurju pri Celju izbruhnil požar, so na kraj dogodka takoj poslali policiste, ki so kraj zavarovali.

"Požar so pogasili gasilci PGD Šentjur, Lokarje, Slivnica, Dramlje, Ponikva, Kalobje in Prožinska vas. Po prvih ugotovitvah je bilo ugotovljeno, da je na zapuščenem hotelu prišlo do požara, ki je uničil objekt velikosti 60 krat 50 metrov. Policisti in kriminalisti bodo danes, ko bodo razmere varne, opravili ogled kraja požara," so pri Policijski upravi Celje zapisali v sporočilu za javnost.

Po prvih ugotovitvah v požaru ni bil nihče poškodovan, nastala je materiala škoda. Več podrobnosti bodo s policije sporočili v prihodnjih dneh.