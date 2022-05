Sredi Karibov zagorela križarka #video

Gasilci so požar, še preden bi se z dimnika razširil na druge dele ladje, s hitrim ukrepanjem uspeli pogasiti. V času neljubega dogodka je bilo na križarki 2.504 potnikov in 972 članov posadke, nihče izmed njih pa ni bil poškodovan.

Sreča v nesreči je bila, da je dimnik zagorel v času, ko je bila ladja privezana na pomolu. V primeru plovbe bi bile posledice verjetno bistveno hujše.

All seriousness aside, now that I know everyone is safe aboard the ship next to us, the fucking bar on shore played the titanic music when they heard that the ship caught on fire 😂😂😂😂😂 #CarnivalFreedom #GrandTurk pic.twitter.com/C448H5Cs44