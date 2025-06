Strele prežijo: kako ubežati bliskovitemu obisku in ohraniti domači internet pri življenju

Pomladni in poletni meseci so obdobje pogostejših neviht, strele pa svoj uničevalni pohod zelo rade izpeljejo na računalnikih in komunikacijskih napravah, kot so modemi in TV-komunikatorji.

Pri Telekomu Slovenije ponovno svetujejo, da z ustrezno protinapetostno zaščito ali izklopom iz omrežja poskrbimo, da nas ob vrnitvi z dopusta ne bi dočakale posledice bliskovitega obiska.

Ko udari strela, najverjetneje nastrada domači internet

Statistike zavarovalnic navajajo, da so najpogostejše škode zaradi udara strel, kar 42 odstotkov, prav na računalniških in komunikacijskih napravah, še opozarjajo pri Telekomu Slovenije. V Sloveniji se namreč prepletajo celinsko, sredozemsko in gorsko podnebje, zato je pri nas strel predvsem poleti kar veliko.

Povprečna gostota strel je na državni ravni tri strele na kvadratni kilometer letno, kar predstavlja več kot 60 tisoč udarov letno po vsej državi. Kot kaže zemljevid, razporeditev po državi ni enakomerna, najbolj so na udaru na severozahodu države, najmanj pa na celotnem vzhodu države.

Kako pogoste so strele v vašem kraju? V Ratečah jih je prepričljivo največ v celi Sloveniji. Foto: EIMV

Strele ne poznajo poletnega dopusta

Prenapetostna zaščita varuje pred električnimi sunki, ki nastanejo tudi zaradi strel, a je v njeni odsotnosti ob odhodu na dopust (če nimate takšnih postavitev in storitev, ki zahtevajo stalno dostopnost, kot so omrežni ali spletni strežniki) najbolje izklopiti računalniške in komunikacijske naprave tako iz električnega kot tudi iz komunikacijskega omrežja.

Če namreč pride do poškodbe, je treba poskrbeti za novo komunikacijsko opremo in so v tem času komunikacijske storitve nedostopne, "spražena" oprema pa postane odvečen tehnološki odpadek, ki zahteva ustrezno skrb in odlaganje v skladu s trajnostnimi načeli, še pojasnjujejo v Telekomu Slovenije.

Opozorilo, ki prehiti strelo

Za boljšo obveščenost svojih uporabnikov stacionarnega širokopasovnega dostopa o tveganjih zaradi strel ponuja Telekom Slovenije (že nekaj časa) brezplačno storitev Strela alarm. Z njo prejmejo uporabniki vsakokratno sprotno obvestilo o povečani možnosti udara strele na naslovu stacionarnega širokopasovnega priključka, naročnikom televizije Telekoma Slovenije pa se to opozorilo prikaže tudi na zaslonu vključenega televizorja.

Storitev sloni na podatkih o strelah sistema Scalar, ki ga je razvil Elektroinštitut Milan Vidmar iz Ljubljane. Vklop storitve je s SMS-sporočilo, z vsebino (brez narekovajev) "STRELA uporabniško_ime", kjer namesto uporabniško_ime vpiše vsak uporabnik svoje uporabniško ime – najde ga na svojem mesečnem računu ali v aplikaciji Moj Telekom.

Če pride do poškodbe, je treba poskrbeti za novo komunikacijsko opremo in so v tem času komunikacijske storitve nedostopne, "spražena" oprema pa postane odvečen tehnološki odpadek, ki zahteva ustrezno skrb in odlaganje v skladu s trajnostnimi načeli (fotografija je simbolična). Foto: Shutterstock

Ko modem vendarle obmolkne

Če pa le pride do škode na napravah, ki so last Telekoma Slovenije, to so praviloma modemi in komunikatorji NEO Smartbox, je napako treba prijaviti Telekomu Slovenije na brezplačno številko 041 700 700, po elektronski pošti na tehnicna.pomoc@telekom.si, v aplikaciji ali na spletnem mestu Moj Telekom ali prek digitalnega svetovalca Maksa (https://ts.si/maks-kontakt), pojasnjujejo pri Telekomu Slovenije.

Še več nasvetov za ravnanje ob nevihtah so na Telekomu Slovenije za svoje uporabnike zbrali v rubriki Bliskoviti obisk na svojih spletnih straneh.