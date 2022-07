Po neurju v Grčiji pogrešajo turista

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tiskovni predstavnik obalne straže je danes za grški radio pojasnil, da so se trije moški v soboto kljub močnemu vetru in visokim valovom odpravili plavat, valovi in tokovi pa so jih zanesli na odprto morje.

Enega moškega so uspeli v soboto rešiti, ostala dva še iščejo. V iskalni akciji sodeluje helikopter, na pomoč so pozvali tudi ladje, ribiče in prostovoljce na tem območju.

Po dolgem sušnem obdobju skoraj celo državo zajele padavine

Skoraj celotno Grčijo je ta konec tedna zajelo močno deževje z vetrom. Na turistično obiskanih otokih Tasos in Skiros je poplavilo kleti in pritlične prostore in odnašalo avtomobile.

Na Skirosu so zaradi zemeljskih plazov in dveh uničenih mostov zaprli cesto. Vso noč je deževalo tudi v Atenah in na Kreti. Po navedbah meteorologov se bo vreme danes popoldne umirilo.

Številni domačini so sicer veseli padavin. V Grčiji je bila namreč zaradi suše zelo visoka požarna ogroženost. V sedmih dneh so gasilci zabeležili 378 gozdnih požarov.