Toča v velikosti teniške žogice ubila enoletnico #video

Enoletnico so po udarcih toče hitro prepeljali v bolnišnico Josep Trueta v Gironi, a je nekaj ur za tem umrla, še poroča The Daily Mail.

Huje poškodovana je na zdravljenju v bolnišnici ostala še ena ženska, večina od preostalih 28 poškodovanih pa je potrebovala zdravstveno oskrbo zaradi poškodb glave, ureznin zaradi ledu, ki so zahtevale šivanje, in zaradi zlomov kosti.

Toča v velikosti teniške žogice je uničila številne avtomobile, katalonski meteorologi pa navajajo, da je bila toča, ki je padala na tem območju v bližini turističnega mesta Girona blizu španske meje s Francijo, največja v zadnjih dvajsetih letih.

