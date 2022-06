Danes pozno popoldne in zvečer so možne močnejše nevihte z nalivi, močnejšimi sunki vetra in točo, opozarja Arso. Več občin na Štajerskem in Koroškem pa je v ponedeljek zvečer zajelo neurje, ki je po navedbah uprave za zaščito in reševanje podrlo več dreves, odkrilo več ostrešij objektov in poškodovalo drugo infrastrukturo. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu je odkrilo streho cerkve, največ posredovanj gasilcev pa je bilo v Mariboru.

Popoldne bo sončno. Proti večeru bodo nastale nevihte, lahko tudi kakšna močnejša. V zahodni polovici Slovenije bo pihal jugozahodnik, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. Najverjetnejše bodo v severnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija.

Neurje divjalo na Koroškem in Štajerskem

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo neurje na območju občin Šentjur, Vojnik, Benedikt, Duplek, Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše, Šentilj, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.

Največ dela so imeli gasilci na območju Mestne občine Maribor. Po besedah poveljnika Gasilske brigade Maribor Primoža Osojnika je šlo večinoma za odstranjevanje podrtih dreves, bile so tudi tri odkrite strehe. "Na srečo ni bilo toče ali poplav meteorne vode, je bil pa orkanski veter, ki podira in odkriva," je danes povedal za STA.

Podrta drevesa in odkrite strehe

Gasilci so odstranjevali podrta drevesa s cestišč, garaž in vozil, pri odkritih strehah na objektih so pomagali pri začasni sanaciji z avtolestvijo. Odstranili so podrti drog javne razsvetljave in nanošeni lahki gradbeni material na cesto, pomagali pa so tudi pri sanaciji podrtega večjega šotora in spomenika pri eni od mariborskih gimnazij.

V Rušah je drevo padlo na vozilo in ga poškodovalo. V Breznu je drevo padlo na stanovanjsko hišo.

V Občini Dravograd je bilo neurje z močnim vetrom in točo. Na lokalno cesto Libeliče-Libeliška Gora je podrlo več dreves. V Otiškem Vrhu je bila zaradi močnega dežja zalita cesta. Na Meži je voda zalila prostore poslovnega objekta.

Meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta

V Šmartnem pri Slovenj Gradcu je veter po navedbah uprave za zaščito in reševanje odkril okoli 50 kvadratnih metrov kritine na cerkvi ter odlomil križ z zvonika. Gasilci so odkrito streho prekrili s folijo ter zavarovali cesto in okolico cerkve zaradi možnosti padca križa z zvonika. Cesta mimo cerkve je zaprta za promet.

Močno neurje je bilo tudi v Občini Prevalje. Na ceste se je podrlo več dreves, meteorna voda je zalila kletne prostore stanovanjskega objekta in poslovne prostore. Na Lešah je meteorna voda zalila prostore osnovne šole.