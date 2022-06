Popoldne grozijo nevihte s strelami, sunki vetra in točo

V vzhodnem in osrednjem delu države so popoldne in zvečer mogoče močnejše nevihte s pogostimi udari strel, močnejšimi sunki vetra, nalivi in točo. Ob tem lahko narasejo manjši vodotoki in hudourniki. Mogoča so poplavljanja meteornih in zalednih voda, opozarja Agencija za okolje (Arso).