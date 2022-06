Neurja v številnih delih države povzročala težave #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenijo je v torek zvečer zajela hladna fronta z močnimi nalivi in vetrom. Neurja so se pojavljala po vsej državi razen na Primorskem. Gasilci so črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, odstranjevali podrta drevesa, nameščali protipoplavne vreče, pokrivali poškodovane strehe in gasili požare, ki so jih povzročile strele. V Spodnji Novi vasi v občini Slovenska Bistrica so gasilci pred meteorno vodo rešili tri tisoč piščancev.

Siloviti nalivi so se znesli tudi nad Trnovsko vas od koder prihaja video.



Na terenu je Amadej Krepek. pic.twitter.com/4fsufLlHmP — Neurje.Si (@NeurjeSi) June 7, 2022

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so imeli gasilci največ dela v občinah Mislinja, Radlje ob Dravi, Črnomelj, Dobrepolje, Velike Lašče, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Kungota, Slovenska Bistrica in Sveti Jurij ob Ščavnici.

V naseljih Loče v občini Slovenske Konjice, Male Rodne v občini Rogaška Slatina in Tribuče v občini Črnomelj so strele povzročile požar na stanovanjskih objektih.

V kraju Svinjsko v občini Sevnica je zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje, v naselju Koretno v občini Šmarje pri Jelšah pomožni objekt. Na Ptujski cesti v Račah je strela udarila v električni daljnovod in pretrgala kable.

Meteorna voda zalila piščančjo farmo

V Spodnji Novi vasi v občini Slovenska Bistrica je meteorna voda zalila piščančjo farmo. Pri tem so gasilci poleg črpanja vode pomagali lastniku na suho umakniti tri tisoč piščancev.

Zaradi močnih nočnih nalivov je poplavilo več cest. V Bresterniški grabi v Mestni občini Maribor je zaradi tega zapora ceste na razcepu Sredma–Medič. Obvoz poteka čez Medič, so sporočili z občine.

Meteorna voda vdrla v več objektov

"Zaradi močnega deževja so narasli potoki. Voda je ponekod prestopila strugo in začasno ogrožala nekaj objektov. Močno poškodovani sta dve stranski cesti," je za STA danes povedal poveljnik mariborske civilne zaščite Samo Robič.

Vodja regijskega centra za obveščanje Dejan Kosi je dejal, da so meteorne vode vdrle v več objektov v Selnici ob Dravi in Kungoti, zato so gasilci pomagali pri njihovem izčrpavanju. V Šentilju je veter odkril streho objekta, v Makolah se je sprožil večji plaz.

Narasla reka Paka je v Gornjem Doliču uničila most lokalne ceste Gornji Dolič-Kozjak.

V občini Mislinja je neurje z močnim vetrom in nalivi po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje poplavilo več stanovanjskih in poslovnih objektov, poškodovalo več lokalnih cest, narasla voda pa je odnesla nekaj mostov.