Neurja s točo ponekod uničila večino pridelka

Majska in junijska neurja s točo so ponekod uničila večino pridelka. Foto: Matic Tomšič

Neurja s točo, ki so pustošila v maju in juniju, so najbolj prizadela kmetijske kulture na območju Pomurja, Štajerske, Dolenjske in Posavja. Ponekod so uničila večino pridelka. Ocenjujejo, da je na najbolj prizadetih površinah škoda od 80- do 100-odstotna, so za STA pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Po zadnjih podatkih javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so bili v majskih in junijskih neurjih s točo najbolj prizadeti trajni nasadi, vinska trta, žita, koruza, poljščine, vrtnine na prostem, oljne buče, hmelj, jagodičevje in travinje.

Škoda po neurjih s točo je naravna nesreča

"Treba je poudariti, da je škoda po neurjih s točo naravna nesreča, za katero je od leta 2006 naprej mogoče pridobiti pomoč v obliki sofinanciranja zavarovalne premije, zato se zanjo ocena ne izdela, niti zanjo v skladu z zakonodajo, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč, ni mogoče pridobiti sredstev iz proračunske rezerve," so poudarili na ministrstvu.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč namreč določa, da sredstev ni mogoče pridobiti ali dodeliti za odpravo posledic neugodnih vremenskih razmer v kmetijski proizvodnji, če je bila za odpravo teh posledic omogočena pridobitev državne pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalne premije.

Stopnja sofinanciranja se je povišala

Z letom 2021 se je stopnja sofinanciranja zavarovalnih premij dvignila na 55 odstotkov obračunane zavarovalne premije za celotno kmetijsko proizvodnjo. Sofinancirajo se zavarovalne premije, pri katerih je zavarovalno kritje z odbitno franšizo v višini najmanj 15 odstotkov zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodov na posamezni zavarovani površini.

Od leta 2021 se sofinancirajo tudi zavarovalne premije za zavarovanje škode na proizvodnih sredstvih trajnih nasadov ter materialna škoda na konstrukcijah in kritinah rastlinjakov, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev s šifro 1.190 − rastlinjak, s šifro 1.191 − rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, s šifro 1.192 − rastlinjak s sadnimi rastlinami, konstrukcijah (žičnicah) hmeljišč ter konstrukcijah in mrežah proti toči v intenzivnih sadovnjakih in vinogradih.

Sprejeti bi morali interventni zakon

Za pridobitev finančne pomoči zaradi škode po toči v obliki državne pomoči bi bilo treba po pojasnilih ministrstva sprejeti interventni zakon, kot je bilo to v primeru pozebe, ki je kmetijsko proizvodnjo prizadela v letih 2016, 2017 in 2021.

Kmetijsko ministrstvo ne glede na vse redno spremlja stanje na terenu in tudi pridobiva podatke o škodi zaradi neurij s točo, ki jih pripravlja javna služba kmetijskega svetovanja.

Kmetijski svetovalci redno spremljajo stanje posameznih kmetijskih rastlin na terenu in nudijo nasvete na prizadetih območjih. Kmetijska svetovalna služba v toku rastne sezone spremlja razvoj poškodovanih kultur in kmetom svetuje ustrezne agrotehnične ukrepe, da bi zagotovili čim boljši ostanek pridelka v letošnjem in naslednjem letu. Prav tako so na spletnih straneh zavodov KGZS na voljo tehnološki nasveti po toči, v katerih so nanizani ukrepi, kako v čim večji meri zmanjšati škodo, ki jo je povzročila toča, so še navedli na ministrstvu.