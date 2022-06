Ponekod v Sloveniji divjalo močno neurje: toča tudi v velikosti jajca

V večernih urah vse do srede noči je v osrednjem delu Slovenije divjalo močno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom.

Po do zdaj zbranih podatkih je bilo zabeleženih 225 dogodkov v tridesetih občinah osrednje Slovenije. Aktivirani so bili gasilci iz 81 prostovoljnih gasilskih društev, štirih poklicnih enot in industrijske gasilske enote. Meteorna voda je predvsem zalivala kleti objektov, nanosila blato na vozišča in v prostore objektov. Močan veter je odkrival strehe, podrl več dreves na vozišča, objekte in osebna vozila.

Nad Slovenijo danes številne močne nevihte. Toča vseh velikosti, močni nalivi, in viharen veter. Radarska animacija je zgovorna. V deželi na južni strani Alp so takšna neurja med najpogostejšimi v Evropi. pic.twitter.com/VPfnBI9XGf — Blaž Šter (@vremenolovec) June 2, 2022

Toča uničila poljščine, vozila in strehe na objektih

Toča je uničila več streh objektov, vozil in seveda poljščin. Gasilci so začasno sanirali poškodovana ostrešja, iz kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa, čistili prepuste in vozišča ter občanom pomagali na druge načine, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.

Toča v velikosti teniških žogic je padala v Celju, Žalcu, na Polzeli in v Rogaški Slatini.

Takšna toča je danes padala na območju Lopate pri Celju. 🌩️



Darja Dimec, hvala za poročanje pic.twitter.com/auAOzNV43L — Neurje.Si (@NeurjeSi) June 2, 2022

Po močnem neurju na Dolenjskem veliko škode, najhuje je bilo v Mokronogu

Občine Mirnske doline, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan je v četrtek po 20. uri zajelo močno neurje, ponekod tudi z debelo točo. Najhuje je bilo v Občini Mokronog-Trebelno, kjer je po besedah župana Antona Mavra padala tudi kot jajce debela toča. Poleg škode na stavbah, strehah in vozilih je ta veliko škode naredila tudi drugje.

Veliko škode je na poljščinah, v sadovnjakih, na drevesih, vinogradih in drugih površinah, točo pa so morali na nekaterih cestnih odsekih plužiti. Gasilci so sicer delali v treh skupinah, mobilizirali so tudi zimsko cestno službo, je Maver povedal za STA.

Po podatkih novomeškega centra za obveščanje se je ob 20.50 silovito neurje z močnim vetrom in debelo točo razbesnelo nad kraji občine Mokronog-Trebelno. Meteorna voda je zalila več kot 13 stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Veter je razkril strehe na več kot 15 objektih in na ceste podrl več kot 150 dreves.

Potrgal je vodnike električne napeljave. Toča je močno poškodovala streho osnovne šole v Mokronogu, posledice toče so vidne na pročeljih stavb, oknih in žaluzijah. Toča je poškodovala tudi več kot 100 vozil. Na Gubčevi cesti v Mokronogu je zagorel drog električne napeljave. Za odpravljanje posledic neurja so aktivirali domače gasilce in dežurne delavce cestnega podjetja in Elektra Celje.

Hudo je bilo tudi v Občini Mirna, kjer sta besnela močan veter in debela toča. Meteorna voda je zalila veliko stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij in prostore Osnovne šole Mirna. Veter je razkril strehe na več stavbah in na ceste podrl številna drevesa. Potrgal je vodnike električne napeljave. Padla drevesa so poškodovala več vozil, plazovi pa so zasuli več lokalnih cest.

Na terenu je bilo več kot 50 gasilcev in ostalih dežurnih delavcev. Oceno škode in dokončno sanacijo posledic neurja bodo nadaljevali v naslednjih dneh.

O škodi zaradi močnega vetra, padavin in toče poročajo tudi iz drugih omenjenih dolenjskih občin. Pristojne službe bodo z ocenjevanjem škode nadaljevale v naslednjih dneh, je še sporočil novomeški center za obveščanje.

Na mokronoški občini so povedali, da so v mokronoški šoli pouka danes prosti učenci od 6. do 9. razreda, na Mirni pa šolski pouk poteka nemoteno.

Danes sprva ponekod pretežno oblačno, po nižinah megleno

V petek bo delno jasno, sprva ponekod v notranjosti pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, nekaj jih bo mogočih tudi ponoči predvsem v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija.

Konec tedna bo vroč s kakšno popoldansko nevihto

V soboto in nedeljo bo sončno in vroče s kakšno popoldansko nevihto. V nedeljo bodo mogoče tudi zvečer in v noči na ponedeljek. V ponedeljek bo poslabšanje s padavinami, ohladilo se bo.