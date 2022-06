Proti večeru po Sloveniji močnejše nevihte, mogoče naraščanje pretokov rek

Pozno popoldan in zvečer se bodo od severa začele pojavljati močnejše plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Mogoči so tudi močnejši sunki vetra in toča, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso). Popoldne bodo narasle reke v severni Sloveniji, proti večeru in ponoči pa tudi drugod po Sloveniji, so sporočili z Arsa.