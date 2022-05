Črpanje vode, podrta drevesa, odkrite strehe. Tudi danes močnejše nevihte.

Ponoči je predvsem severovzhodni del države zajelo deževje, ki ga je spremljal močan veter, zato so imeli gasilci in delavci cestnih ter komunalnih služb več dela, so sporočili s Centra za zaščito in reševanje. Temperature se bodo konec tedna po nekaj vročih dneh precej znižale. Ponoči bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, mogoče bodo tudi močnejše nevihte, je objavljeno na spletnih straneh Agencije za okolje.

Pa kaj res mislite, da nismo čisto nič krivi za tele ekstremne vremenske pojave?

Vrt pred nevihto in po njej 😢. Koliko truda, časa, energije..., ki jih moč narave izniči v pičlih petih minutah 😒.#nevihta #rogatec #visitrogatec#neurje #mojvrt #mocnarave pic.twitter.com/7lfvj8uGUg — Rogatec (@VisitRogatec) May 27, 2022

Gasilci in delavci cestnih ter komunalnih služb so imeli sinoči več dela v občinah Duplek, Kungota, Lenart, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Šentilj, Gornja Radgona, Hodoš, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gorišnica, Ormož in Muta.

Po zbranih podatkih iz Regijskih centrov za obveščanje so zabeležili 33 dogodkov. Zaradi močnega vetra in razmočenih tal se je podrlo večje število dreves, poškodovana sta dva droga električne napeljave in odkritih nekaj streh objektov.

🌩PROGNOZA NEVIHT🌩

Izdano: 27. 5. 2022 ob 9.15

Velja: od 27. 5. 2022 ob 15.00 do 28. 5. 2022 ob 12.00



Smer pomikanja neviht: SZ-JV

Hitrost pomikanja neviht: zmerna



PODROBNOSTI: https://t.co/WKvaup8JuO pic.twitter.com/BCjucvM32x — Neurje.Si (@NeurjeSi) May 27, 2022

Meteorna voda je zalila nekaj objektov in cestišč. Gasilci 22 prostovoljnih gasilskih društev so predvsem iz stanovanjskih in drugih objektov črpali vodo, postavljali protipoplavne vreče, prekrivali poškodovane strehe objektov, odstranjevali podrta drevesa in sanirali cestišča.

Ponoči možnost močnejših neviht

Temperature se bodo konec tedna po nekaj vročih dneh precej znižale. Ponoči bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, mogoče bodo tudi močnejše nevihte, je objavljeno na spletnih straneh Agencije za okolje.

Čez dan bo oblačno in hladneje, občasno bo deževalo. Dnevne temperature bodo od 15 do 18 stopinj Celzija, jutranje temperature bodo od 9 do 16 stopinj Celzija, ob morju 18. Pihal bo vzhodni veter. Na Primorskem bodo predvsem posamezne plohe in nevihte, dnevne temperature pa bodo okoli 25 stopinj Celzija, a se bo tudi tam popoldne ohladilo. Pihala bo burja, ki se bo popoldne krepila.

V nedeljo se bo umirilo proti večeru

V nedeljo bo oblačno, padavine bodo do večera večinoma ponehale, veter pa bo slabel. Agencija za okolje je na Twitterju zapisala, da lahko prehodno ohladitev ta konec tedna izkoristite, da dobro prezračite morda že malo pregreta stanovanja in hiše. V drugi polovici prihodnjega tedna nas namreč zelo verjetno že čaka prvi letošnji vročinski val.

V ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko topleje, popoldne pa bodo v notranjosti države mogoče posamezne plohe. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami.