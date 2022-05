V Rogatcu toča povzročila precejšnjo škodo #foto #video

V Rogatcu je sredina toča, ki je bila velika kot jajce, povzročila precejšnjo škodo. Poškodovala je okoli sto avtomobilov in strešne kritine, zato so občanom na pomoč priskočili gasilci, ki so strehe prekrili s folijo, je za STA danes povedal župan Rogatca Martin Mikolič.

Dejal je, da je toča prizadela tudi poljščine in vinograde, medtem ko meteorne vode tokrat niso zalivale objektov.

Silovito neurje z uničujočo točo je danes prizadelo tudi območje občine Beltinci. Video prihaja iz kraja Dokležovje.



Video: Stefan Kavas pic.twitter.com/or9enACMt6 — Neurje.Si (@NeurjeSi) May 25, 2022

Po navedbah uprave za zaščito in reševanje je v sredo vzhodni in severovzhodni del Slovenije okoli 16.30 zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom. Na območju Pomurja, kjer je poleg vetra klestila toča, je bilo poškodovanih več ostrešij objektov.

Posledice današnje debele toče na območju Rogatca. 🌩️



Matej Haluzan, hvala za poročanje. pic.twitter.com/EguVeMXonU — Neurje.Si (@NeurjeSi) May 25, 2022

V povezavi s tem so bili zabeleženi 103 dogodki. Največ dogodkov je bilo zabeleženih na območju Pomurja, in sicer 58. Na območju občine Rogatec je bilo zabeleženih 28 dogodkov.

Meteorna voda je zalivala večinoma kleti objektov, predvsem v Pomurju in Rogatcu pa je poleg vetra klestila toča, pri čemer je bilo poškodovanih več vozil in seveda poljščin. Gasilci so začasno prekrili poškodovana ostrešja, iz kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa, čistili prepuste in cestišča ter občanom pomagali na druge načine. Na terenu je bilo za odpravo posledic neurja aktiviranih 40 gasilskih enot, ki bodo občanom pomagale tudi danes, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

V Pomurju je neurje pustošilo ob reki Muri

Sredino popoldansko neurje v Pomurju je najbolj prizadelo širše območje ob reki Muri. Ob poškodovanih strehah, zalitih kleteh in podrtih drevesih je največ škode na poljih, vrtovih in sadovnjakih, aktivirane so bile številne gasilske ekipe.

Neurje s točo in vetrom je največ škode povzročilo v širokem pasu ob Muri od Apač in Gornje Radgone prek Vučje vasi in Bakovcev do Lendave. Toča je bila ponekod velika kot jajce.

Po besedah Metke Barbarič s soboškega kmetijsko-gozdarskega zavoda je o škodi v kmetijstvu še prezgodaj govoriti, saj je ponekod pridelek povsem uničen in ga bo treba zasejati na novo, ponekod na drevesih ni ostalo niti listje, po drugi strani pa so v nekaterih krajih dobili le nekaj kapelj dežja. Bolj prizadete so poljščine, ki so proti koncu zorenja, medtem ko si komaj posajene ponavadi po takih dogodkih precej opomorejo.

Uprava za zaščito in reševanje je največ prijav dogodkov iz regije zabeležila v občini Radenci. Tamkajšnji župan Roman Leljak je sporočil, da si je ogledal posledice neurja in da bo po potrebi sklical občinski svet, da bi z dopolnitvijo proračuna zagotovili dodatni denar. Kot pravi, je škode za okoli 300 tisoč evrov.

Gasilci so med drugim posredovali v občini Gornja Radgona, kjer je zemeljski plaz zasul cestišče, v občini Križevci so prekrili poškodovane strehe na več objektih, na območju soboške občine so prečrpavali meteorno vodo z ulic in iz stanovanjskih objektov.

V lendavski občini so očistili okoli 250 metrov cestišča, prekrili poškodovano streho, štiri strehe so prekrili tudi v Veržeju. Toča je močno ovirala tudi promet na pomurski avtocesti.

Murščak, občina Radenci, danes popoldan.



Ksenja Tutek, hvala za poročanje. pic.twitter.com/rO07RbaDIr — Neurje.Si (@NeurjeSi) May 25, 2022

Takšna toča je danes popoldan doletela Rogaško Slatino.



Hvala Rrahman Qunaj za poročanje. pic.twitter.com/8H9lrtFnN8 — Neurje.Si (@NeurjeSi) May 25, 2022

Toča na Hrvaškem uničila številne avtomobile, strehe, pridelke in rastlinjake

Del Hrvaške je v sredo popoldne in zvečer zajelo močno neurje. Najhuje je bilo na območju Varaždina, Zagorja in Medžimurja na zahodu Hrvaške in na območju Siska in Bjelovara, so sporočili iz hrvaškega štaba civilne zaščite. Neurje je ponekod spremljala velika toča, ki je uničevala avtomobile, strehe, rastlinjake in kmetijske pridelke.

Toča, ki sta jo spremljala silovit veter in dež, je povzročila znatno škodo, predvsem v rastlinjakih in na drugih kmetijskih površinah. Najbolj je prizadela Veliki Bukovec v varaždinski županiji in Hum na Sutli v krapinsko-zagorski županiji.

V občini Veliki Bukovec, kjer je 40 odstotkov hrvaške proizvodnje cvetja, je padala toča v velikosti teniških žogic. Po njej ni ostal nepoškodovan niti en rastlinjak in steklenjak.

Prizadeto območje si je ogledal varaždinski župan Anđelko Stričak. "Že zdaj lahko rečemo, da je uničena polovica hrvaške proizvodnje cvetja," je davi za hrvaško televizijo N1 povedal Stričak, ki je na terenu že od srede.

Dodal je, da je toča poškodovala dobesedno vsako streho, rastlinjak in steklenjak, pa tudi pridelke. "Na srečo v tem času v steklenjakih ni bilo nikogar. Če bi bilo drugače, bi danes govorili o ranjenih, morda tudi o mrtvih. Prebivalci pravijo, da česa takšnega še niso doživeli. Preživel sem domovinsko vojno, videl vse mogoče, a to, kar sem videl v steklenjakih, je grozljivo," je še dejal.

Župan krapinsko-zagorske županije Željko Kolar pa je za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejal, da je težko oceniti obseg škode, a je zagotovo ogromna, predvsem na strehah, strešnih oknih, velikem številu avtomobilov in v nasadih ob reki Sotli.

Na območju mesta Sisek so bili poškodovani električni drogovi, veter je odkrival strehe in meteorna voda je zalivala kleti. Veter je podiral drevesa in povzročal dodatne težave gasilskim društvom na terenu.