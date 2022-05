Pozor: zaradi nalivov grozijo zemeljski plazovi

Zemeljski plazovi se lahko pojavijo tudi v preostalih predelih Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci območij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na zastajanje vode. Podrobnejša navodila so dostopna na spletnih straneh Geološkega zavoda Slovenije, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.

Foto: Arso

Kakšno vreme nas čaka danes in jutri?

Popoldne bo spremenljivo oblačno, bolj sončno bo na jugu. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noči na četrtek. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, na jugovzhodu do 30 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem ob šibki burji deloma sončno. Drugod bo sprva pretežno oblačno, predvsem na Gorenjskem bo ponekod rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

Obeta se obdobje hladnejšega vremena

V petek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.

V soboto kaže na dež in ohladitev.