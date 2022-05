Vreme: do 31 stopinj Celzija, zvečer ponekod nevihte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutri dopoldne se bo jasnilo, možna bo še kakšna ploha. Čez dan bo povečini sončno, popoldne in zvečer bo možna še kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.

Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nevihte. Jutri bo sprva nizka oblačnost, nato pa bo sončno s kakšno ploho ali nevihto.

Danes dopoldne bo deloma sončno, na severu je možna kakšna ploha, napovedujejo na Agenciji za okolje. Popoldne in zvečer bo v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno, nastajale bodo nevihte, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.

Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija.

Obeti

V ponedeljek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, možna bo kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. V torek bo sončno, pihal bo jugozahodni veter.

Pri sosedih tudi večinoma sončno

Danes bo v sosednjih pokrajinah sončno, več spremenljive oblačnosti bo v krajih severno in vzhodno od nas, kjer bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte.

Jutri bo ob severnem Jadranu pretežno jasno. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo predvsem v Alpah nastala kakšna ploha ali nevihta.