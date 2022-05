V popoldanskem neurju zalite kleti, debela toča uničevala strehe #foto

Vzhodni in severovzhodni del Slovenije je okoli 16.30 zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Do zdaj so zabeležili 49 dogodkov, največ, 24, na območju Pomurja, kjer je poleg vetra klestila toča, pri tem pa je bilo poškodovano večje število ostrešij objektov.

Odličen time-lapse razvoja supercelične nevihte nad območjem Murske Sobote.



Z desne strani je dobro viden dotok toplega in vlažnega zraka v nevihtno celico, kjer se baza oblačnosti zniža. V ozadju je padavinska zavesa z močnim dežjem in točo.



Hvala Blaž Gomboc za poročanje. pic.twitter.com/HDQEZFaQbw — Neurje.Si (@NeurjeSi) May 25, 2022

Na območju občine Rogatec so zabeležili 16 dogodkov. Meteorna voda je zalivala večinoma kleti objektov. Kot so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je na terenu za sanacijo posledic aktiviranih 24 gasilskih enot, intervencije pa se nadaljujejo.

Vremensko opozorilo tudi za zvečer in ponoči

Agencija RS za okolje (Arso) je sicer za severovzhod države izdala oranžno vremensko opozorilo za popoldne, zvečer in ponoči, saj so na tem območju zelo verjetna krajevna neurja s točo, sunki vetra in nalivi. Oranžna stopnja opozorila pomeni, naj se prebivalci na to možnost pripravijo. Za preostala območja Slovenije je izdano rumeno opozorilo, ki pomeni, naj bodo prebivalci na vremensko dogajanje pozorni.

🌩PROGNOZA NEVIHT🌩

Izdano: 25. 5. 2022 ob 11.30

Velja: 25. 5. 2022 od 13.00 do 24.00



Smer pomikanja neviht: JZ-SV, močnejše Z-V

Hitrost pomikanja neviht: hitra



Podrobnosti: https://t.co/WKvaup8JuO pic.twitter.com/YJAIsG9Owy — Neurje.Si (@NeurjeSi) May 25, 2022

Zaradi napovedanih neurij in nalivov je danes povečana tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov, in sicer predvsem v severovzhodni Sloveniji, pojavijo pa se lahko tudi drugod, pa opozarja Geološki zavod Slovenije.