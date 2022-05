Ponekod po Sloveniji divjalo neurje

Včeraj okoli 17.40 je območje občin Jesenice, Straže in Slovenj Gradec zajelo neurje z močnim dežjem in točo, so sporočili iz operativno-komunikacijskega centra.

"Do zdaj smo zabeležili devet dogodkov, aktivirani pa so bili gasilci iz treh prostovoljnih gasilskih društev in ene poklicne enote," so še sporočili.

Meteorna voda in blato sta zalila kleti štirih stanovanjskih hiš, prostore večstanovanjskega objekta in sirarne, močan veter je poškodoval dimnik stanovanjskega objekta, zalitih je bilo več odsekov cest, pred bencinskim servisom v Vavti vasi pa je eno osebno vozilo obtičalo v vodi. Gasilci so s pomočjo delavcev cestnega podjetja iz osebnega vozila rešili voznika in dva otroka ter prečrpali vodo z vozišča.