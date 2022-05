Pred nami je nestanovitno vreme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno oblačno vreme, jutri pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od devet do 14 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa do 29 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje RS.

Danes zjutraj bo pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno deževalo, dopoldne se bo od zahoda postopno jasnilo. Popoldne bo večinoma sončno, v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od devet do 14, ob morju 16, najvišje dnevne temperature od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo pretežno jasno in spet topleje.