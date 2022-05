Skrivnost Putinovega križa, ki ga nikoli ne sname

Verižico z obeskom križa mu je namreč podarila mama. "Ne bi rad govoril o svojem verovanju. Mislim, da je to stvar vsakega posameznika in da je vera nekaj, kar nosimo v srcu. Ogrlico mi je podarila mama, a je najprej nisem nosil. Križ sem dal posvetiti, ko sem z družino obiskal Izrael," je v intervjuju za CNN povedal Putin in razkril, da verižico od takrat le redko sname.

Putinov čudežni križ

V intervjuju je povedal tudi zgodbo, kako je križ čudežno preživel požar. "Bil sem v svoji počitniški hiši in s prijatelji smo šli v savno. Pred tem sem seveda snel ogrlico. Kar naenkrat je prostor zajel požar in goli smo zbežali iz savne. Bil sem prepričan, da sem križ izgubil. Kasneje, ko so gasilci čistili pogorišče, pa so našli moj križ."