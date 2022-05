Je visoki ruski uradnik danes že razkril, da gre Putin jutri na vse ali nič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi mož ruske vesoljske agencije Roskozmos in nekdanji namestnik predsednika ruske vlade Dmitri Rogozin je v svojih današnjih izjavah priznal, da je posebna vojaška operacija, kot invazijo Ukrajine imenuje Rusija, že presegla prvotno zastavljene okvire, in med vrsticami morda nakazal, da bo Vladimir Putin jutri razglasil splošno mobilizacijo ali pa Ukrajini celo uradno napovedal vojno.

Šef ruskega vesoljskega programa Dmitri Rogozin je v današnjem javljanju v komunikacijski aplikaciji Telegram navedel nekaj zgovornih in morda celo presenetljivih (glede na to, da prihajajo od osebe na tako visokem položaju) dejstev o tem, kako Rusija oziroma Vladimir Putin vidijo spopad v Ukrajini in kaj morda sledi.

Rogozin je tako med drugim priznal, da je glavni cilj ruskega samodržca in nasploh Rusije poraziti domnevnega glavnega sovražnika, Zahod oziroma zvezo Nato, in Ukrajino sproti tako rekoč izbrisati z zemljevida sveta. "Ukrajina, ki v prihodnosti ne bo del Rusije, bo postala anti-Rusija in odskočna deska Zahoda za agresijo proti našim ljudem."

"Ukrajinski vojaki so le 'kanonfutr' zveze Nato, le pritiskalci gumbov na orožju zveze Nato," je na Telegramu zapisal Rogozin. Foto: Reuters

Dodal je, da je posebna vojaška operacija, kot invazijo Ukrajine uradno imenuje Rusija, že zdavnaj presega prvotno zastavljene strateške in zemljepisne okvire. Rusija je v resnici v vojni z zvezo Nato, sovražnika pa je treba poraziti hitro, je zapisal Rogozin.

Pohvalil je ruski jedrski arzenal in ocenil, da lahko vse države zveze Nato uniči v samo pol ure, a v isti sapi pozval, da jedrsko orožje ne sme biti uporabljeno, saj lahko ima to katastrofalne posledice za naš planet.

Javna skrivnost je, da je Dmitri Rogozin nezadovoljen s službo, kamor ga je leta 2018 poslal Vladimir Putin. Rogozin namreč naj ne bi želel biti direktor Roskozmosa, temveč si prizadeva priti nazaj v politiko, natančneje nazaj v ožji Putinov krog, kjer je že bil med letoma 2011 in 2018 kot eden od namestnikov predsednika ruske vlade. Foto: Guliver Image

"Tega gospodarsko in vojaško močnejšega sovražnika moramo poraziti v konvencionalni vojni," je pozval Rogozin in dodal, da lahko Rusija takšno zmago doseže le s polno podporo celotne države, s splošno mobilizacijo in preusmerjanjem državnih virov v financiranje vojaškega stroja.

