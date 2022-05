CIA: Putin bo napadel še močneje, nečesa pa ne bo naredil #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



03.49 WFC: "Pristanišča v Odesi se morajo takoj odpreti ali pa bo svet lačen"

02.31 "Če EU uvede embargo na ruske energente, je to konec Rusije kot naftne velesile"

00.40 CIA: Putin verjame, da v Ukrajini ne sme izgubiti

V Ukrajini je po poročanju tamkajšnjih oblasti trenutno za izvoz pripravljenih kar 25 milijonov ton žita, ki pa ne more na pot, saj so ključne trgovske poti bodisi zaprte zaradi ruske blokade pristanišč bodisi zaradi uničene transportne infrastrukture. Foto: Guliver Image

David Beasley, prvi mož WFP, Svetovnega programa za hrano, je opozoril, da se morajo takoj odpreti pristanišča v ukrajinski črnomorski regiji Odesa. Če se to ne zgodi, je posvaril Beasley, Ukrajini grozi zlom kmetijstva, predvsem revnejšim delom sveta, ki se zanašajo na izvoz prehranskih surovin iz Ukrajine, pa huda lakota.

If ports in the #Odesa region do not open up immediately, two things will happen:



First, we're going to have agricultural collapse across #Ukraine. Second, famines will be looming all over the world. Food needs to move, ports must reopen and this needs to happen NOW. pic.twitter.com/G3xIFShBjJ