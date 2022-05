Ključno vlogo pri potopu Moskve naj bi imeli Američani #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



3.00 Informacije ameriških obveščevalcev ključni za potop križarke Moskva

1.00 Pri Združenih narodih našli dokaze o 188 ugrabitvah

00.00 "Zelenski je Winston Churchill našega časa"

Ameriške obveščevalne službe so ukrajinskim silam posredovale informacije za lociranje in napad na Moskvo, ponos ruske črnomorske flote, ki je potonila prejšnji mesec, piše CNN. Ukrajinske sile so namreč, potem ko so v Črnem morju opazile rusko vojno ladjo, pozvale svoje ameriške stike, naj potrdijo, da gre dejansko za Moskvo.

Po navedbah dveh visokih ameriških uradnikova za New York Times pa naj bi Ukrajina že sama prejela informacije o ciljanju Moskve, ZDA pa so dale le potrditev. Spet drugi uradniki pravijo, da so bile ameriške obveščevalne službe ključnega pomena za potop Moskve.

Rusija sicer potopitev križarke pripisuje požaru na krovu in eksploziji streliva, medtem ko Kijev trdi, da so jo zadele ukrajinske rakete. Foto: Twitter / ua_industrial

Pri Združenih narodih (ZN) so dokumentirali 180 primerov izginotja civilistov, novinarjev in lokalnih politikov v delih Ukrajine, ki jih nadzoruje Rusija.

The UN recorded 180 possible kidnappings on occupied territories and 8 on the Ukrainian side



This was announced by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet.According to her the list of gross violations of international human rights law continues to grow every day. pic.twitter.com/WoqyTlxS8n — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2022

Michelle Bachelet, visoka komisarka ZN za človekove pravice, je dejala, da so v njenem uradu odkrili tudi 8 podobnih primerov na ozemlju pod ukrajinskim nadzorom. Glede na dokaze, so nekatere osebe brez vednosti njihovih družin odpeljali v Belorusijo in Rusijo in jih zadržali v priporih. Dodala je, da številne družine še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi najdražjimi.

"Zelenski je Winston Churchill našega časa," je po videoklicu z ukrajinskim predsednikom na Instagramu objavil nekdanji ameriški predsednik George W. Bush. Zahvalil se mu je za njegovo vodstvo, zgled in zavezanost svobodi.

23.00 Putin se je Izraelu opravičil zaradi izjav Lavrova

Ruski predsednik Vladimir Putin se je v četrtek v telefonskem pogovoru opravičil izraelskemu premierju Naftaliju Benetu zaradi izjave ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, da je imel nacistični voditelj Adolf Hitler tudi judovsko kri. To so sporočili iz urada izraelskega premierja, medtem ko v Kremlju opravičila za zdaj niso potrdili.

Putin se disculpa con presidente de Israel por comentarios de Lavrov sobre judíos. El presidente ruso, Vladímir Putin, se disculpó hoy con el primer ministro israelí, Naftali Benet, por los comentarios esta semana del ministro ruso de Exterior... https://t.co/Tc0TnFCd7C — 🇺🇦🇳🇮Reportes Nicas🇳🇮🇺🇦 (@ReporteNi) May 5, 2022

Medtem so na mednarodni donatorski konferenci na Poljskem za pomoč Ukrajini zbrali več kot šest milijard evrov. Slovenija bo za pomoč Ukrajini namenila dodaten milijon evrov, je napovedal slovenski premier Janez Janša.