Ruski novinar: Če se bo Putin tako odločil, ga nihče ne more zaustaviti

"Obsojam, a ne izključujem možnosti uporabe nuklearnega orožja. Če se Vladimir Putin odloči za to potezo, mu tega niti parlament niti civilna družba in niti javnost ne morejo preprečiti," opozarja ruski novinar in Nobelov nagrajenec Dmitrij Muratov, ki ostro obsoja prorusko propagando in invazijo na Ukrajino.