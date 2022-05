Bo Putin zaradi operacije prisiljen položaj predati temu človeku?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse glasnejše so govorice o tem, da naj bi bil ruski predsednik Vladimir Putin bolan. Na Telegramu je po informacijah dobro obveščenega vira v Kremlju zaokrožilo sporočilo, da naj bi Putin na skrivaj že imenoval Nikolaja Patruševa, nekdanjega protiobveščevalnega uradnika KGB, da prevzame nadzor nad Rusijo in vojno v Ukrajini, medtem ko bo on odsoten. V bližnji prihodnosti naj bi ga zaradi bolezni čakala operacija.