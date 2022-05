Novi raketni napadi v Ukrajini; v Lvovu ostali brez elektrike #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



00.00 Nove žrtve med civilisti

6.00 Evropska komisija: nov paket sankcij proti Rusiji

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v okviru razprave o posledicah vojne v Ukrajini nagovorila Evropski parlament. V nagovoru bi lahko predstavila tudi nov paket sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, ki bo predvidoma vključeval tudi embargo na uvoz ruske nafte v EU.

V nagovoru naj bi predsednica komisije predstavila nov, že šesti paket sankcij proti Rusiji. Ta naj bi med drugim vključeval embargo na uvoz ruske nafte v EU. Poleg tega naj bi po navedbah virov pri EU iz sistema Swift izključili še nekaj ruskih bank, tudi Sberbank.

Veleposlaniki držav članic pri EU bodo sankcije predvidoma obravnavali še danes, je neuradno slišati v Bruslju. Embargu na nafto najglasneje nasprotuje Madžarska, ki je v ponedeljek napovedala veto na takšno odločitev.

5.00 Načrti o strmoglavljenju Putina

V zadnjih dneh se širijo nove nepreverjene zgodbe o strmoglavljenju ruskega predsednika Vladimirja Putina. O tem je na Twitterju spregovoril tudi finski minister za obrambo za obveščevalne zadeve generalmajor Harry Ohra-aho, ki je delil članek v londonskem poslovnem časopisu City A.M.

Rumours are swirling in Moscow that a number of former generals and KGB officials are preparing to oust Russia’s president Vladimir Putin and plan to end the war in Ukraine, which is increasingly seen across Russia as a strategic mistake. https://t.co/2o3aFCuiYS