Tako so se ušteli Rusi, ko so iz Ukrajine ukradli več milijonov vredne stroje

Po poročanju CNN so rusi iz Ukrajine ukradli kmetijska vozila v vrednosti pet milijonov dolarjev, ko so jih pripeljali na svoje ozemlje, pa so ugotovili, da ne delujejo.

🇷🇺 plunder $5M farm vehicles from 🇺🇦 -- to find they've been remotely disabled



🇷🇺 troops in the occupied city of #Melitopol have stolen all the equipment from a farm equipment dealership -- and shipped it to Chechnya. https://t.co/FL1ERA3iza pic.twitter.com/geL1mfAcFK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 2, 2022

Ruski vojaki so v okupiranem mestu Melitopol iz prodajalne kmetijske opreme Agroteka ukradli vso opremo in jo odpremili v Čečenijo, je povedal ukrajinski poslovnež. Začeli so z zasegom dveh kombajnov, traktorja in sejalnice, v naslednjih nekaj tednih pa so odstranili vse ostalo. Odpeljali so okoli 27 kmetijskih strojev, med katerimi so bili tudi kombajni vredni tristo tisoč dolarjev. Nekaj ​​strojev je bilo odpeljanih v bližnjo vas, nekaj pa so jih odpeljali na dolgo kopensko pot v Čečenijo.

"Ko so napadalci odpeljali ukradene kombajne v Čečenijo, so ugotovili, da jih ne morejo niti vklopiti, ker so bili kombajni zaklenjeni na daljavo," je še povedal ukrajinski poslovnež in dodal, da se zdi, da so ugrabitelji v Rusiji našli svetovalce, ki poskušajo zaobiti zaščito. Tudi če bodo prodajali kombajn za rezervne dele, bodo nekaj zaslužili," je še pojasnil.

Stroji so bili opremljeni z GPS-om, kar pomeni, da so Ukrajinci lahko spremljali njihovo potovanje. Nazadnje so jih izsledili v vasi Zakhan Yurt v Čečeniji.